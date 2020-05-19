Порога в 5% на выборах не будет. Законопроект не прошел первое чтение

Законопроект о снижении избирательного порога до 5% не прошел первое чтение в профильном комитете Жогорку Кенеша.

Сегодня, 19 мая, законопроект был вынесен на первое чтение в комитет ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Один из авторов законопроекта Исхак Масалиев, защищая законопроект, отметил, что после того, как президент высказался за снижение избирательного порога до 7%, многие депутаты поддерживают именно этот законопроект.

Отметим, на прошлой сессии Жогорку Кенеша между депутатами и спикером произошел конфликт из-за проекта закона о снижении избирательного порога до 5%. Дело в том, что этот законопроект поступил в ЖК еще в декабре, однако он затерялся из-за бюрократических проволочек. Таким образом, на рассмотрении парламента оказался другой законопроект, который предлагает снизить порог до 7%. Этот проект был направлен позже, поэтому ряд депутатов обвинили спикера Дастана Джумабекова в нарушении регламента.