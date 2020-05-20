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В Бишкеке водителя сильно избили за опасный маневр на дороге (видео 18+)

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке конфликт между водителями перерос в драку. В итоге одного участника конфликта госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

инцидент произошел 18 мая около 18.00 на перекрестке улиц Ахунбаева и Репина.

В ГУВД Бишкека VB.KG сообщили, что пострадавший молодой человек написал заявлению в милицию. В настоящее время ведутся поиски нападавшего мужчины, а также выясняются причины конфликта.

По словам пострадавшего, он никогда раньше не видел избившего его водителя. Драка произошла из-за банальной ссоры на дороге. Пострадавший подрезал другого водителя, тот остановился на обочине, чтобы поговорить. Ссора переросла в драку.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье "Хулиганство".


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URL: https://www.vb.kg/388187
Теги:
ГУВД, дороги, ПДД, Бишкек, авария
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