Без карантина число смертей в КР от COVID-19 могло быть в десять раз больше

Если бы Кыргызстан не принял решение вовремя ввести карантин, цифры по коронавирусу, в том числе статистика летальных исходов, могла быть в десятки раз больше. Об этом сегодня, 23 мая, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

- В некоторых странах регистрируют по 10-100 тысяч случаев заражений. Мы вовремя ввели карантин. Если бы не это, сегодня цифры по коронавирусу были бы в 10 раз больше, - сказал Нурболот Усенбаев.

Он призвал население, после отмены строгого карантина, продолжать соблюдать санитарные нормы.

- Социальная и экономическая деятельность в стране постепенно возовнобвляются. Поэтому есть риск заражения вирусом. Я призываю граждан соблюдать социальное дистанцирование, правила личной гигиены– это ответственность и обязанность каждого гражданина за свое здоровье, - отметил Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Замминистра попросил граждан продолжить соблюдать рекомендации врачей, минимизировать контакты. "Каждый из нас должен ответственно подойти к этому. Карантин еще не снят", - добавил Усенбаев.