Кто еще не верит в COVID-19? Тяжелые кадры из реанимации в "инфекционке"

В инфекционной больнице Бишкека ежедневно продолжается борьба за жизнь пациентов с COVID-19. Республиканский штаб опубликовал кадры из реанимации, где лежат пациенты с тяжелой формой заболевания.

"Видео из реанимации Республиканской клинической инфекционной больницы. Пациент с положительным COVID-19 находится в тяжелом состоянии, не может дышать. Врачи проводят трахеостомию.

Трахеостомия - хирургическая процедура, при которой делается искусственное отверстие в трахее (дыхательном горле)", - подписали видеозапись штаб.

Отметим, в Бишкеке и Чуйской области зафиксированы наиболее сильные вспышки COVID-19 по республике. В Бишкеке зафиксировано 378 случаев, в Чуйской области – 212.