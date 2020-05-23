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Кто еще не верит в COVID-19? Тяжелые кадры из реанимации в "инфекционке"

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- Екатерина Улитина
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В инфекционной больнице Бишкека ежедневно продолжается борьба за жизнь пациентов с COVID-19. Республиканский штаб опубликовал кадры из реанимации, где лежат пациенты с тяжелой формой заболевания.

"Видео из реанимации Республиканской клинической инфекционной больницы. Пациент с положительным COVID-19 находится в тяжелом состоянии, не может дышать. Врачи проводят трахеостомию.

Трахеостомия - хирургическая процедура, при которой делается искусственное отверстие в трахее (дыхательном горле)", - подписали видеозапись штаб.

Отметим, в Бишкеке и Чуйской области зафиксированы наиболее сильные вспышки COVID-19 по республике. В Бишкеке зафиксировано 378 случаев, в Чуйской области – 212.


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URL: https://www.vb.kg/388307
Теги:
Кыргызстан, больница, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (191 материалов)
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