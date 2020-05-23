Мэрия Бишкека выиграла иск о стройке на Чуй-Суюмбаева в пользу горожан

Верховный суд поставил точку в деле о строительстве многоэтажки на пересечении проспекта Чуй и Суюмбаева, приняв решение в пользу города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"На протяжении нескольких лет мэрия города Бишкек отстаивала интересы горожан против строительства многоэтажки на перекрестке проспекта Чуй и Суюмбаева. Длительные судебные тяжбы, наконец, завершились в пользу города и горожан", - говорится в сообщении муниципалитета.

История с незаконным строительством на Чуй-Суюмбаева продолжается с 2012 года, когда жители дома "1000 мелочей" и "Дом румынской мебели" узнали, что на месте сквера планируется строительство многоэтажки.

Начались судебные дела, в отношении чиновников мэрии, выдавших разрешение на строительство, были заведены уголовные дела. Однако, застройщик все же начал работы, вырыв котлован. Мэрия и Свердловский акимиат приняли решение засыпать его.

"…компания "Экспресс-Строй" обратилась в суд с иском о признании недействительными действия муниципалитета и Свердловского акимиата по засыпке котлована. Там должен был быть сквер, а не многоэтажка. 26 сентября 2019 года был назначен судебный процесс в межрайонном суде, где в удовлетворении иска строительной компании было отказано. Определением судебной коллегии Бишкекского городского суда, позже постановлением Верховного суда решение от 26 сентября было оставлено в силе в пользу города. Данный судебный акт является окончательным и обжалованию не подлежит", - сообщает пресс-служба мэрии.

Мэрия Бишкека напоминает предпринимателям о необходимости соблюдения правил землепользования и строительства.