Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Мэрия Бишкека выиграла иск о стройке на Чуй-Суюмбаева в пользу горожан

352  2
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Верховный суд поставил точку в деле о строительстве многоэтажки на пересечении проспекта Чуй и Суюмбаева, приняв решение в пользу города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"На протяжении нескольких лет мэрия города Бишкек отстаивала интересы горожан против строительства многоэтажки на перекрестке проспекта Чуй и Суюмбаева. Длительные судебные тяжбы, наконец, завершились в пользу города и горожан", - говорится в сообщении муниципалитета.

История с незаконным строительством на Чуй-Суюмбаева продолжается с 2012 года, когда жители дома "1000 мелочей" и "Дом румынской мебели" узнали, что на месте сквера планируется строительство многоэтажки.

Начались судебные дела, в отношении чиновников мэрии, выдавших разрешение на строительство, были заведены уголовные дела. Однако, застройщик все же начал работы, вырыв котлован. Мэрия и Свердловский акимиат приняли решение засыпать его.

"…компания "Экспресс-Строй" обратилась в суд с иском о признании недействительными действия муниципалитета и Свердловского акимиата по засыпке котлована. Там должен был быть сквер, а не многоэтажка. 26 сентября 2019 года был назначен судебный процесс в межрайонном суде, где в удовлетворении иска строительной компании было отказано. Определением судебной коллегии Бишкекского городского суда, позже постановлением Верховного суда решение от 26 сентября было оставлено в силе в пользу города. Данный судебный акт является окончательным и обжалованию не подлежит", - сообщает пресс-служба мэрии.

Мэрия Бишкека напоминает предпринимателям о необходимости соблюдения правил землепользования и строительства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388308
Теги:
мэрия, новостройки, строительство, суд, Бишкек, Кыргызстан, застройки
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Иииии
23.05.2020, 18:14

А что На счет чиновников выдавших разрешение?

Имена будут оглашены?

Кто наварился на этой стройке?

Кто сядет за это преступление?

Засыпать то засыпят.

Но должны полететь головы, чтобы эти личности не продали землю в других местах.

Иначе грош цена этому вердикту верховного суда.

Тут засыпали один котлован, а в других районах еще 20 котлованов вырыли за это же время.

Давно уже пора строить Новый город.

Это должно быть отдельное место.

А то уродство какое то наблюдается.

Рядом с убогими домами стоят элитки.

Просто фильм ужасов.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Болотбек
23.05.2020, 18:27

Ну вот, молодцы! Интересы народа прежде всего! Ну это в сфере троительства одержана победа. Пользуясь случаем хотел бы задеть тему организации отдыха горожан. У нас в городе много всякого рода бассейнов, но вот открытых, доступных водоёмов для купания и отдыха практически нет. Разве что водоём в Карагачевой роще, вдоль БЧК. А ведь у нас была прекрасная зона отдыха в парке им. 40 лет Октября, где имелись два водоёма. В народе его называли "Сорока". И почему, и главное зачем их осушили? Наш мэр может обратит на это внимание.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  