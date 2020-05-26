Сестра Садыра Жапарова задержана в Польше по делу Инвестбанка "Иссык-Куль"

На территории Польши 22 мая была задержана Райкуль Джапарова, которую в Кыргызстане признали виновной по делу об Инвестбанке "Иссык-Куль". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Райкуль Джапаров заочными приговорами Октябрьского районного суда Бишкека и Бишкекского городского суда от 22 октября 2014 года и 3 апреля 2015 года, была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 30-183 ч.3 (соучастие в преступлении, в легализации (отмывание) преступных доходов), 166 ч.4 (мошенничество) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций) УК Кыргызской Республики и была осуждена на 10-лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Она была объявлена в межгосударственный розыск, в том числе и по линии Интерпола. По сведениям Интерпола, РайкульДжапарова 22 мая задержана на территории Польши. В настоящее время, Генеральной прокуратурой республики решается вопрос экстрадиции Джапаровой в Кыргызскую Республику.

Напомним, Райкуль Джапарова является родной сестрой Садыра Жапарова. Ранее она возглавляла Инвестбанк "Иссык-Куль", следствием было доказано, что под ее руководством через банк проходили операции по отмыванию денег.