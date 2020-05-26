"Я рада, что говорю знаками, вошедшими в мой язык из русского" - студентка

Я очень рада, что говорю и пишу знаками, вошедшими в мой родной язык из великого русского языка. Об этом на кыргызско-российской конференции "Великое наследие Кирилла и Мефодия", приуроченной к Дню славянской письменности сообщила студентка колледжа Бишкекского государственного университета им. К.Карасаева Тариэль кызы Айжамал.

- Бесспорным остается тот факт, что Кирилл и Мефодий создали более совершенную и уникальную в своей простоте азбуку, обогатили ее опытом предшествующих времен. И мы кыргызстанцы являемся прямыми носителями этого бесценного наследия, - отметила она.

А студент Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина Батыр Койчуев считает, что для российско-кыргызских культурных взаимодействий переход на кириллицу (в 1941 году), безусловно, способствовал их развитию и углублению.

- Единая алфавитная основа облегчала изучение русского и кыргызского языков, способствовала знакомству кыргызов с достижениями мировой научной мысли, приобщению к всемирным культурным достижениям, и, в свою очередь, развитию национальной культуры и искусства. Приведу два примера, связанных с культурообразующим для кыргызов эпосом "Манас" и писателем, получившим всемирную известность – Ч. Айтматовым. Этнографическое изучение эпоса "Манас" началось российскими учёными Ч.Ч. Валихановым и В.В. Радловым. Принципы перевода "Манаса" на русский язык разрабатывал учёный-лингвист Е. Поливанов, который принимал участие и в разработке кыргызского алфавита и норм литературного языка на основе латиницы. Благодаря переводам на русский и другие языки эпос "Манас" выходит за рамки национального мира, становится известным мировому сообществу и признаётся ЮНЕСКО всемирным достижением культурного наследия, - пояснил студент.

Он также добавил, что новая стадия культурного развития национального общественного сознания нашла своё художественное выражение в творчестве Ч. Айтматова – кыргызского писателя, получившего всемирное признание.

- Начиная с повести "Прощай, Гульсары" Ч.Т. Айтматов создает свои произведения на русском языке, понимая, что это наиболее короткий и плодотворный путь к читателям разных стран и народов мира, - заключил Батыр Койчуев.

Напомним, организаторами конференции выступил Фонд "Евразийцы - новая волна".