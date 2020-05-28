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ВОЗ поставит в КР 4,5 тысячи тестов для выявления антител к COVID-19

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- Оксана Гут
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Всемирная организация здравоохранения поставит в Кыргызстан 4,5 тысяч тестов для иммуноферментного анализа. Об этом 28 мая на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его словам, эти тесты должны определить процент населения, который уже был в контакте с вирусом и тех, кто сможет противостоять COVID-19.

"Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы запустить исследования на антитела в крови для определения количества неиммунных и иммунных лиц. Это емкая работа. ВОЗ разработала программу и сейчас идут работы по поставке иммуноферментных тестов для иммуноферментного анализа. Мы ожидаем от ВОЗ порядка 4 тысяч 500 тестов. В то же время мы пытаемся обеспечить поставки и из других каналов. Есть информация, что уже разработаны тест-системы и поставляются в страны. У нас уже есть два предложения, мы их изучаем, идет процесс регистрации в стране. Как их получим начнем скрининговые исследования среди населения. О том, кто будет охвачен тестами, мы информируем позже", - рассказал главный санитарный врач.


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URL: https://www.vb.kg/388436
Теги:
ВОЗ, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (212 материалов)
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