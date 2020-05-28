Омбудсмен заступился за Даниэля Ажиева, арестованного за скандальное видео

Омбудмен Токон Мамытов попросил Первомайский районный суд Бишкека разъяснить по какой причине слушание о продлении меры пресечения Даниэля Ажиева прошло без участия самого подозреваемого. Об этом сообщает аппарат Омбудсмена.

Ранее Токон Мамытов посетил СИЗО №1 Бишкека, где встретился с Даниэлем Ажиевым, который сообщил ему, что Первомайский районный суд в нарушение уголовно-процессуального кодекса без его участия продлил меру пресечения на два месяца.

Родственники Ажиева считают, что его не привезли в суд, так как он был избит в следственном изоляторе.

ГСИН эту информацию опровергает. Сам Даниэль Ажиев заявил Омбудсмену, что не подвергался физическому насилию и не имеет претензий к условиям содержания и к администрации СИЗО-1.

Напомним, Даниэль Ажиев подозревается в разжигании национальной вражды за видео, в котором оскорбил кыргызстанский народ. В видеозаписи, которую он выложил в социальную сеть Ажиев также обвинил депутата городского кенеша Темирлана Токобекова в том, что тот задолжал ему крупную сумму денег.