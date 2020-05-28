На экспорт в КР работает 137 предприятий по молоку, мясу меду и рыбе

Диагностикой болезней животных и обеспечения экспорта мясомолочной продукции в Кыргызстане занимаются 19 лабораторий. Две из них – в Бишкеке и Оше находятся в реестре ЕАЭС. Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

Он отметил, что всего в реестре ЕАЭС зарегистрировано 137 предприятий, которые могут реализовать совою продукцию в страны союза и "третьи" страны.

- 27 предприятий занимаются переработкой молочной продукции, 41 меда, 25 – рыбные и 14 – по переработке мясной продукции. Все они работают. Правда, из-за карантина статистика немного снизилась, - сказал Жумаканов.