Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

На экспорт в КР работает 137 предприятий по молоку, мясу меду и рыбе

157  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Диагностикой болезней животных и обеспечения экспорта мясомолочной продукции в Кыргызстане занимаются 19 лабораторий. Две из них – в Бишкеке и Оше находятся в реестре ЕАЭС. Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

Он отметил, что всего в реестре ЕАЭС зарегистрировано 137 предприятий, которые могут реализовать совою продукцию в страны союза и "третьи" страны.

- 27 предприятий занимаются переработкой молочной продукции, 41 меда, 25 – рыбные и 14 – по переработке мясной продукции. Все они работают. Правда, из-за карантина статистика немного снизилась, - сказал Жумаканов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388445
Теги:
ветеринария, экспорт, ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  