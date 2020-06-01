Цифры и факты. В КР более 309 тысяч детей живут в неблагополучных семьях

На начало 2020 года в республике проживало 2,5 млн детей. Таковы данные Нацстаткома КР. Ведомство подготовило цифры и факты ко Дню защиты детей.

И так, День защиты детей, приходящийся на первый день лета, отмечается во всем мире с 1950 года. Он напоминает обществу о необходимости защиты прав, жизни и здоровья ребенка.

На начало 2020 года в Кыргызской Республике проживало 2 млн. 456 тыс. детей в возрасте до 18 лет, из которых более половины (51%) составили мальчики. По сравнению с началом 2019 года численность детей увеличилась на 75 тысяч, или на 3%.

Из общей численности детей на начало текущего года:

• 45%- дети в возрасте до 7 лет (1 млн. 115 тыс. человек);

• 42% - в возрасте 7-14 лет (1 млн. 30 тыс. человек);

• 13% - подростки в возрасте 15-17 лет (311 тыс. человек).

Подавляющее большинство детей (68%) проживает в сельских населенных пунктах.

В 2019 году родилось около 174 тыс. детей, из них 89 тыс. мальчиков и 85 тыс. девочек, т.е. мальчиков рождается больше, чем девочек.

Около четверти новорожденных (22% в 2019г.) - это дети матерей, не состоявших в зарегистрированном браке. Однако следует учитывать, что в последние годы широкое распространение получили браки, совершенные только по мусульманским обрядам. Поэтому часть детей, рожденных вне юридического брака, фактически имеет обоих родителей. При этом из числа зарегистрированных новорожденных 51% зарегистрированы по совместному заявлению родителей, а 49% только по заявлению матерей и, вероятно, эти дети будут воспитываться в семье без отца.

В целях снижения заболеваемости инфекционными болезнями в стране осуществляются мероприятия по проведению профилактических прививок. В 2019 году процент охвата детей в возрасте до одного года прививками против туберкулеза составил 96,4%, против коклюша, дифтерии и столбняка – 94,3%, кори, эпидемического паротита и краснухи – 97,2%.

В Кыргызстане на конец 2019 года насчитывалось более 96 тыс. социально незащищенных, неблагополучных, находящихся в затруднительном положении семей, в которых проживало около 309 тысяч детей.

В целях снижения заболеваемости инфекционными болезнями в стране осуществляются мероприятия по проведению профилактических прививок. В 2019 году процент охвата детей в возрасте до одного года прививками против туберкулеза составил 96,4%, против коклюша, дифтерии и столбняка – 94,3%, кори, эпидемического паротита и краснухи – 97,2%.

В Кыргызстане на конец 2019 года насчитывалось более 96 тыс. социально незащищенных, неблагополучных, находящихся в затруднительном положении семей, в которых проживало около 309 тысяч детей.

В стране осуществляется системная работа по реализации права на жизнь и воспитание в семье детей, лишившихся родительской опеки.

На конец 2019 года на воспитании в семьях находились 14,3 тыс. детей, из них 5,4 тыс. - круглые сироты, в том числе 8,4 тыс. - на опеке и попечительстве и 5,9 тыс. детей – усыновленных/удочеренных. В течение 2019 года было выявлено более 2 тыс. детей и подростков в возрасте до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, из них 592 - круглые сироты.

Численность детей и подростков, оставшихся без попечения родителей и находящихся на воспитании в семьях, по полу

(тыс. человек)

На конец 2019 года на воспитании в семьях находились 14,3 тыс. детей, из них 5,4 тыс. - круглые сироты, в том числе 8,4 тыс. - на опеке и попечительстве и 5,9 тыс. детей – усыновленных/удочеренных. В течение 2019 года было выявлено более 2 тыс. детей и подростков

в возрасте до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, из них 592 - круглые сироты.

В 2019 году на воспитание в семьи под опеку и попечительство был принят 1 055 детей, усыновлено 713 детей, из них кыргызскими семьями - 700 детей и иностранными гражданами - 13 детей. В детских домах и школах-интернатах для детей-сирот в 2019 году находилось более 2 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Численность детей и подростков, оставшихся без попечения родителей и находящихся на воспитании в семьях и интернатных учреждениях

На начало 2019/2020 учебного года в республике функционировало 2 283 дневных общеобразовательных школ где, обучалось 1 млн. 311 тыс. детей. Из них в 319 школах с углубленным изучением различных предметов обучалось 270,8 тыс. детей, в том числе в 140 гимназиях – 177,6 тыс. и в 64 лицеях – 42,4 тыс. детей.

Растет численность первоклассников, прошедших предшкольную подготовку. В 2019/2020 учебном году из числа детей, принятых в первый класс, предшкольную подготовку получили около 82% учащихся (или 119 тыс. детей), в то время как в 2015/2016 учебном году - только 56%.

Основная часть детей получала предшкольную подготовку по 240-часовой программе (более 42%) и 480-часовой программе (более 18%), а также на других подготовительных курсах при школах и в дошкольных организациях.