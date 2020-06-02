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ГКНБ: Айеркен Саймаити заплатил журналистам $100 тысяч за сотрудничество

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- Оксана Гут
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Айеркен Саймаити заплатил журналистам "Азаттыка" 100 тысяч долларов США за сотрудничество. Такую информацию на заседании депутатской комиссии озвучили представители ГКНБ.

Заместитель начальника следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу рассказал, что Саймаити пытался через журналистов надавить на бизнесмена Хабибуллу Абдыкадыра. Якобы последний был ему должен. Однако, Абдыкадыр, напротив, считал, что порядка 3 млн долларов США должен ему Айеркен Саймаити. Именно из-за ссоры с Хабибуллой Абдыкадыром Саймаити уехал из Кыргызстана. Об этом сообщили несколько свидетелей.

Напомним, сегодня в Жогорку Кенеше проходит очередное заседание депутатской комиссии по расследованию причин гибели бизнесмена Айеркена Саймаити.


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URL: https://www.vb.kg/388621
Теги:
ГКНБ, СМИ, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Айеркен Саймаити
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Комментарии
Макс
02.06.2020, 22:28

Продажная шкура,лже журик этот Али бесстыжий

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Мирик
03.06.2020, 00:20

Это как хавать с  соусом или с горчицей, можете уточнить.

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Макс
03.06.2020, 00:29

У Саймаити были свои разборки со своими партнерами,а Али просто ввел заблуждение общество повернув расследования в другое русло

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Эмир
03.06.2020, 00:35

Поэтому Али изо всех сил ради денег очернял,оклеветал Раима.Али нужно по всей строгости закона наказать

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Жениш
03.06.2020, 02:03

Вот эти журналисты Азатыка и оклеветали порядочных,благородных людей поливая грязью.Оказывается сами находились в болоте

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Мырза
03.06.2020, 08:14

Саймаити озун коргош учун 100 мин долл бергени бул чындык экенин бугун комиссияда далилденип калды

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Бейшен
03.06.2020, 10:05

Из за этого Али так усердно выступал против Раима.Раим чист и благороден

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Анвар
03.06.2020, 11:03

Вот почему Али так очернял других без подтверждений. Из за 100тыс $ продал совесть вместе со страной. Поэтому не появляется в судебных заседаниях.

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Керим
03.06.2020, 12:10

Али не зря кричал ,оклеветал,очернял других.100 тыс $ отрабатывал как мог.Плясал по сценарию ,мелодии Саймаити.И под разным причинам не является в суд.

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Каныбек
03.06.2020, 12:16

Али продал страну за 100 тыс$ ,поэтому хайповал всех.По причине этого убегает с судебных заседаний

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