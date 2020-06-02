ГКНБ: Айеркен Саймаити заплатил журналистам $100 тысяч за сотрудничество

Айеркен Саймаити заплатил журналистам "Азаттыка" 100 тысяч долларов США за сотрудничество. Такую информацию на заседании депутатской комиссии озвучили представители ГКНБ.

Заместитель начальника следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу рассказал, что Саймаити пытался через журналистов надавить на бизнесмена Хабибуллу Абдыкадыра. Якобы последний был ему должен. Однако, Абдыкадыр, напротив, считал, что порядка 3 млн долларов США должен ему Айеркен Саймаити. Именно из-за ссоры с Хабибуллой Абдыкадыром Саймаити уехал из Кыргызстана. Об этом сообщили несколько свидетелей.

Напомним, сегодня в Жогорку Кенеше проходит очередное заседание депутатской комиссии по расследованию причин гибели бизнесмена Айеркена Саймаити.