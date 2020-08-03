"Мегаком". "Мыльный пузырь" за ширмой положительного имиджа?

"Мегаком" (ЗАО "Альфа Телеком") - крупнейший мобильный оператор связи в Кыргызстане. Компания предоставляет услуги сотовой связи в стандартах GSM (2G), WCDMA/UMTS (3G) и LTE (4G). Коммерческий запуск сети сотовой связи MegaCom состоялся 28 апреля 2006 года. 100 процентов акций сотового оператора принадлежит государству, и как они гордо заявляют, бюджетные поступления с каждого заработанного сома, говорится на сайте компании.

Главой крупнейшего сотового оператора Кыргызстана с октября 2018 года назначен депутат Акылбек Жамангулов. Единственный акционер ЗАО - Фонд по управлению государственным имуществом.

Печальная реальность с "душком" прошлого

В последнее время новости о компании и ее акта "доброй воли" в режиме ЧП и ЧС мелькают все чаще. Жамангулов отчитывается в СМИ о предоставлении бесплатных 10 минут гражданам во время карантина, медикам, бесперебойной работе сети в режиме ЧП (хотя последнее относится к основной части их работы, ведь они предоставляют услуги, которые априори должны быть качественными), площадки для дистанционных уроков школьников и т.д. Вроде все замечательно? Вот только на деле все вышеперечисленное чистой воды популизм. Особенно с учетом государственной принадлежности компании. В трудные времена государство в лице своих предприятий обязано, так или иначе, помогать своим гражданам. А 100 процентный пакет ЗАО "Альфа Телеком" как раз и подразумевает абонентам подобную поддержку. Это касается и его тесной работы с министерствами соцразвития, образования и др. Ведь, это, опять же, прерогатива гоструктур и госкомпаний. То есть, все подобные заявления обычная реклама и "пыль в глаза".

Возможно, делается вся эта активная "агиткомпания" лишь потому, что за радужной обложкой и заявлениями о возможности превращения "Мегаком" в республиканский сотовый холдинг, стоят достаточно серьезные проблемы. Последние пару лет, к слову, после ряда неудачных попыток продать компанию инвесторам, кто-то тщательно скрывает сложную ситуацию у сотового оператора.

Показателем этой теории служит то, что Государственная налоговая служба признала "Мегаком" "лучшим налогоплательщиком 2019 года". И это при том, что с их налоговыми поступлениями все обстоит не самым лучшим образом. Но сначала небольшой экскурс в прошлое.

В 2015 году правительство открыто заявило, что хотя все доходы "Мегакома" идут в бюджет Кыргызстана, чем постоянно бравирует оператор, на развитие компании идет "недостаточное количество средств".

- Если мы будем продолжать двигаться в том же направлении, то за год-два "Мегаком" станет убыточной компанией. Если мы будем за счет государства поддерживать компанию, могут возникнуть трудности, - отметил тогдашний премьер-министр Темир Сариев.

Подумав, государство инициировало продажу сотового оператора. Однако с реальными покупателями возникла серьезная заминка. Цена компании систематически снижалась. Клиенты появлялись, а потом исчезали в неизвестном направлении.

Последней каплей в 2017 году стал скандал с "чайной королевой" Еленой Нагорной. Российская предпринимательница хотела приобрести "Мегаком" за 13,5 млрд сомов. Она также обязывалась взять на себя все судебные иски компании. Правительство и ФУГИ уже радостно потирали руки в надежде на скорую прибыль и избавление от нерентабельного бремени, как случился провал. Кандидатуру Нагорной, как потенциального покупателя, раскритиковал общественный деятель, а ныне посол Великобритании Эдиль Байсалов. Он заявил, что денег у бизнес-вумен нет и сделка с ней - очередная "афера и грабеж".

На компанию и ФУГИ тут же обрушился шквал критики со стороны общественности и СМИ. Правительство дабы снизить накал, заявило, что "такая корова нужна самому" и отказалось от продажи ЗАО "Альфа Телеком". И потащило ее под лозунгом: "Набьем мы шишек, но прорвемся!".

А король-то голый!

На пару лет страсти вокруг сотового оператора поутихли. Правда, масла в огонь подливали недовольные то незаконным отключением, то снятием единиц, то подключением платных услуг абоненты. Оператор, понятно дело, говорил, что виноват ни он, а сами недальновидные граждане и пытался всячески замять ситуацию по принципу "сам - дурак". В том числе, и по линии Антимонапольной службы, куда жалобы абонентов поступали на систематической основе.

Однако, имя "Мегаком" вновь всплыло летом прошлого года в выступлении на тот момент премьер-министра страны Мухаммедкалыя Абылгазиева. Он заявил, что госкомпания входит в число нерентабельных предприятий Кыргызстана.

- Из 106 государственных предприятий 51 остается нерентабельным. Из 52 акционерных обществ с государственной долей 22 компании не приносят прибыли. Государству не нужны убыточные предприятия, не приносящие реальной пользы экономике. Рентабельность многих объектов госсобственности остается низкой, а суммы чистой прибыли снижаются. Это касается таких компаний, как акционерные общества "Альфа Телеком", "ТНК "Дастан", "Фонд развития предпринимательства", "Нарын ГЭС", "Найман ГЭС" и ряда других. И это при том, что повышение рентабельности объектов госсобственности – один из приоритетов работы правительства, - подчеркнул тогда Абылгазиев.

Возможно, именно с последним пунктом и связано столь острое стремление припрятать все существующие проблемы в компании.

Год назад уже бывший премьер поручил министерству экономики и Фонду по управлению государственным имуществом за месяц подготовить перечень объектов, которые будут переданы в доверительное управление.

По задумке кабмина это должно помочь внедрить централизованную систему управления государственными компаниями по модели холдингов и привлечь к работе топ-менеджеров. И это при том, что ФУГИ, в ведении которого находится эта компания и который явно не справляется с возложенной на него задачей по развитию "Мегаком", никто упразднять не собирался. Но это уже другой вопрос. Воз и ныне там…

Но сейчас важно другое. Несмотря на систематическое появление Акылбека Жамангулова в СМИ с его позитивными откровениями о проделанной работе на деньги налогоплательщиков и абонентов, доходы компании далеки от идеала. Это наглядно показывают официальные данные Государственной налоговой службы. Согласно ним, за 3 месяца 2020 года три оператора мобильной связи в Кыргызстане (ЗАО "Альфа Телеком", ОсОО"Скай Мобайл", ООО "Нур Телеком") перечислили в бюджет в виде налогов сумму в размере 574,2 млн сомов. В прошлом году она, надо отметить, переваливала в это время за миллиард.

Однако, самое серьезное проседание по налоговым отчислениям показал "лучший налогоплательщик -2019" – ЗАО "Альфа Телеком". И здесь начинаются определенные нестыковки.

Согласно сайту "Тазабек", со ссылкой на Государственную налоговую службу, за первые три месяца 2019 года компания выплатила в бюджет около 300 млн сомов, за эти же три месяца 2020 года – всего 35 млн! То есть, проседание идет почти в десять раз! И это при том, что, скажем, тот же конкурент "Нур Телеком" хоть и показал снижение, но весьма минимальное - с 398 млн сомов до 393.

Странность и в том, что в одних данных, опубликованных на сайте "Тазабек" со ссылкой на Государственную налоговую службу, фигурирует цифра в 300 млн, а других, взятых непосредственно с сайта ГНС – 130 млн. Опечатка или игра с данными? Если так, то идет она однозначно ни в пользу сотового оператора. Так как даже со 130 млн – показатель падения выплат катастрофический, не говоря уже про 300 млн сомов!

Для сравнения, за три месяца 2018 года "Мегаком" "отдал" в бюджет страны 167 млн сомов. В 2019 уже "откатив" на 37 млн сомов. То есть, процесс проседания запущен не "здесь и сейчас".

Провалившаяся реформа, или мыльный пузырь госуровня

Все бы было объяснимо, если бы речь, скажем, шла о периоде карантина, когда проседание показал почти весь бизнес страны. Но здесь ситуация с налоговыми выплатами развернулась еще до начала пандемии и кризиса. Понятное дело, что радужных ожиданий не стоит питать и относительно периода ЧП и последующих за ним месяцев. А значит, помощь и появление в СМИ, судя по всему, некий отвлекающий маневр компании и создание благоприятного имиджа практически на пустом месте.

Списать на кризис, происходящее в "Мегаком" точно не получится. Его показатели снижения по налогам, в отличии от других сотовых операторов, стабильны уже пару лет подряд.

Многие компании оправдываются тем, что снижение отчислений по выплатам в этом году нет, просто в 2019 году были доначислены налоги за предыдущие годы. Но ведь речь идет о добросовестном плательщике и госкомпании?

В последние годы свое снижение доходов сотовые операторы оправдывают тем, что абоненты все чаще отказываются от написания СМС и голосовых звонков в пользу общения в мессенджерах (переписка, аудио-, видеозвонки). Это, конечно, очевидный факт. Вот только многие забывают, что три главных сотовых компании помимо обычной связи являются и интернет-провайдерами.

Согласно данным Госагентства связи, на сегодня в Кыргызстане осуществляют свою деятельность 75 интернет-провайдеров, у которых насчитывается в общей сложности 5 млн 774 тысячи 869 абонентов, из них 88,8 процентов – это пользователи мобильного Интернета. К проводному Интернету имеют доступ лишь 600 тысяч абонентов, что составляет 9,23 процентов от общего числа.

Лицензией на предоставление своим клиентам услуг Интернета обладают все три крупных сотовых оператора страны, включая "Альфа Телеком". А это опять же дает им определенную долю дохода. То, что на эти средства можно существовать, что доказывает жизнеспособность оставшихся 72 интернет-провайдеров страны, живущих на выручку от средств представления Интернета гражданам. А их, напомним, почти на 90 процентов меньше, чем пользователей мобильного!

Это наглядно показывает, что ситуация в "самой" государственной сотовой компании страны далека от того, что хотят показать в правительстве, "Мегакоме" и ФУГИ. Те реформы, на которые власти надеялись, ставя на эту должность бывшего депутата ЖК Жамангулова, явно провалились. Вот только признать это означает расписаться в собственном непрофессионализме и беспомощности. Но там забывают, что завеса тайны не предусматривает сокрытие дальнейшего возможного упадка компании (и это при многомиллионной абонентской базе). Однако сколь долго продержится искусственно созданный мыльный пузырь, покажет время.