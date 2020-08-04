"Будь то стоматолог или ортопед - врачи должны быть готовы лечить COVID-19"

Пусть это будет стоматолог или ортопед, но в случае необходимости, он должен быть полностью обучен и готов лечить согласно утвержденным протоколам. Об этом сегодня на очередном заседании Республиканского штаба заявил премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов.

Глава правительства подчеркнул важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

"Сегодня наблюдается определенное снижение показателей заболеваемости и смертности, однако в отдельных регионах ситуация продолжает оставаться сложной. По всей территории республики, в том числе в районах с благополучной эпидемиологической ситуацией, все санитарно-эпидемиологические меры безопасности должны быть усилены. Масочный режим на улице, в общественных местах и в помещениях, социальная дистанция обязательны! Ни населению, ни тем более государственным и местным органам власти, нельзя снижать контроль, меры предосторожности и безопасности", - сказал Кубатбек Боронов.

В ходе заседания было отмечено, что согласно рекомендациям делегации российских врачей начата подготовительная работа по организации лабораторной службы на территории обсерватора "Семетей".

Отдельным вопросом повестки дня заседания штаба стал вопрос обеспеченности медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты.

"Работу по обеспечению медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты я считаю недостаточной. Есть фельдшерско-акушерские пункты на селе, куда средства индивидуальной защиты еще не были доставлены. Такого не должно быть. Все медицинские учреждения должны быть в полном объеме обеспечены СИЗ. Мы проверим каждый район. Этот вопрос будет находиться под моим личным контролем", - сказал он.

Члены республиканского штаба также рассмотрели вопрос подготовки и переподготовки медицинских кадров.

Как было отмечено, на постоянной основе проводятся дистанционные и выездные курсы обучения по диагностированию и лечению больных коронавирусной инфекций, по инфекционному контролю, по правильному использованию средств индивидуальной защиты, по проведению лабораторных исследований, по иммунопрофилактике. Более 18 тысяч специалистов прошли обучение по повышению квалификации. В данное время продолжается обучение специалистов первичной медико-санитарной службы.

Премьер-министр Кубатбек Боронов подчеркнул важность качественной подготовки резерва кадров лаборантов и врачей.

"Пусть это будет стоматолог или ортопед, но в случае необходимости, он должен быть полностью обучен и готов лечить согласно утвержденным протоколам. Необходимо усилить работу по обучению специалистов первичной медико-санитарной службы новым клиническим протоколам лечения в онлайн режиме. Крайне важно обеспечить правильное применение протоколов и соответствующее лечение", - сказал глава кабинета министров.