Начали с помощи. "Чон казат" открыл новый ресурс в борьбе за власть?

Движение "Чон казат" стало популярным в стране, потребовав нового этапа люстрации и изъятия имущества высокопоставленных чиновников. О чонказатовцах заговорили буквально "изо всех утюгов" после того, как они объявили войну Кубанычбеку Жумалиеву, заявив о том, что депутат замешан в коррупционных махинациях и его имущество следует отобрать. Дошло до того, что следственные органы вынуждены были начать проверку нардепа на предмет незаконного обогащения.

Вместе с тем "Чон казат" - это прежде всего волонтерская организация, которая возникла после объявления режима ЧП в Бишкеке и в некоторых других населенных пунктах. В него вошли несколько благотворительных фондов, объединивших свои усилия.

С первых же дней ЧП участники этого движения готовили и раздавали еду на блокпостах, в медицинских учреждениях, развозили продуктовые наборы нуждающимся семьям бишкекского пояса новостроек. Они делали очень важную и полезную работу, которая в том числе помогла избежать социального взрыва, назревавшего во время вынужденной самоизоляции бишкекчан.

- У многих нет средств, чтобы покупать продукты самой первой необходимости: ту же муку, макароны, рис, масло. Семьи, которые жили однодневным заработком, не делали запасов еды, теперь остались без ничего. Они бы и рады пойти работать, да ситуация не позволяет. Часто приезжаем к многодетным семьям. У многих по пятеро–семеро детей. Недавно были в семье, где девять ребятишек. На самом деле ситуация у всех плачевная. В пригороде Бишкека есть новостройка "Алтын–Казык", наши волонтеры приехали туда помочь многодетной семье. Зайдя в дом, увидели детей, которые без сил лежали на полу. Оказывается, у семьи несколько дней назад закончились продукты и дети ничего не ели. Был случай, когда наши волонтеры приехали к пожилой паре, те радовались, что поймали крыс и смогут приготовить суп, - рассказывала VB.KG в апреле одна из участниц "Чон казата" Марьяна Володина.

В какой момент и почему лидеры "Чон казата" решили трансформировать организацию из чисто волонтерской в политическую, неизвестно. Можно лишь предположить, что, насмотревшись на отчаянную бедность, бывшие волонтеры поняли, что без экстремального давления на власть или вхождения в нее ничего не изменить. Однако далеко не всех добровольцев такой расклад устроил. Некоторые вышли из объединения, другие - остались, согласившись с тем, что их добрые дела станут мощным пиаром для тех, кто рвется к власти.

Интересно, что идея чонказатовцев об экспроприации имущества отечественных набобов вызвала неоднозначное отношение широкой общественности. Ряд политологов критически отнеслись к лозунгу "Грабь награбленное", назвав его противоречащим демократическим основам государства. Зато простой народ воспринял такую "революционную" экспроприацию на ура! В результате у чонказатовцев образовалась армия сочувствующих.

Теперь "Чон казат" - это партия, которая идет на выборы в ЖК нынешней осенью.