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Осенью в КР ожидается вторая волна COVID-19. Как к этому готовятся власти?

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- Екатерина Улитина
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Правительство в Кыргызстане готовится ко второй волне COVID-19. В ходе брифинга в правительстве премьер-министр Кубатбек Боронов рассказал о мерах, которые предпринимают для подготовки страны к ухудшению эпидемиологической ситуации.

Так, в республике начато строительство трех новых больниц – в Бишкеке, Оше и Нарыне. Еще в шести областях идет работа по перепрофилированию зданий под стационары.

Кроме этого, правительство планирует достроить незавершенные здания больниц. Всего таких объектов в республике 11, в том числе в Чолпон-Ате. Также осенью планируется открыть новую инфекционную больницу на базе госпиталя "Семетей", открытого на старой американской авиабазе Ганси.

Глава правительства добавил, что Китай предоставит Кыргызстану еще два мобильных госпиталя. Они будут открыты в регионах, где ощущается острая нехватка в медучреждениях.

Каждая новая больница будет оснащена необходимым оборудованием. На эти цели правительство потратит 349 млн сомов. Также медицинское оборудование закупят на средства АБР, на эти цели потратят еще 9 млн долларов.

Кубатбек Боронов отметил, что недостаточно строить новые больницы. В республике остро стоит проблема нехватки медицинских кадров.

- В регионы, где не хватает врачей, необходимо привлекать людей с медицинским образованием. Многие имеют квалификацию, но по разным причинам не работают в медицине, - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что вполне вероятно, что осенью в республике с новой силой вспыхнет эпидемия коронавирусной инфекции. Ситуацию может осложнить рост числа сезонных ОРВИ и гриппов.

В связи с этим с сентября планируется начать программу вакцинации населения от сезонного гриппа.


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URL: https://www.vb.kg/390710
Теги:
Кубатбек Боронов, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (606 материалов)
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