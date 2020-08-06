Погода
$ 76.80 - 77.10
€ 89.35 - 90.85

В июле за нарушение саннорм в Бишкеке бизнесмены заплатили 400 тысяч сомов

185  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За один только месяц июль бизнесмены нарушили правила защиты здоровья на 395 тысяч сомов по статье 293 Кодекса КР о нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии города Бишкек продолжает работу по борьбе с нарушителями правил благоустройства, чистоты и порядка в общественных местах и в периметре 10 метров, также проводит разъяснения по соблюдению санитарных требований в условиях пандемии.

"К слову о нарушителях, в основном, это кафе и точки фаст-фуда. Целые детективные истории происходят с и компьютерными клубами, которые ни разу не попали в список разрешенных видов деятельности, но тайно работали", - отмечают в мэрии.

С момента введения временного режима работы инспекторы СЭИ составили 289 протоколов на общую сумму 1 миллион 287 тысяч сомов.

Санитарные рейды продолжаются.

Санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ) на связи: 0 705 564 756.

Первомайский район: 0555 404 818;

Свердловский район: 0551 551 745;

Октябрьский район: 0 500 210 470;

Ленинский район: 0500 085 580.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390718
Теги:
бизнес, штраф, экология, Бишкек, Кыргызстан, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  