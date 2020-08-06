В июле за нарушение саннорм в Бишкеке бизнесмены заплатили 400 тысяч сомов

За один только месяц июль бизнесмены нарушили правила защиты здоровья на 395 тысяч сомов по статье 293 Кодекса КР о нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии города Бишкек продолжает работу по борьбе с нарушителями правил благоустройства, чистоты и порядка в общественных местах и в периметре 10 метров, также проводит разъяснения по соблюдению санитарных требований в условиях пандемии.

"К слову о нарушителях, в основном, это кафе и точки фаст-фуда. Целые детективные истории происходят с и компьютерными клубами, которые ни разу не попали в список разрешенных видов деятельности, но тайно работали", - отмечают в мэрии.

С момента введения временного режима работы инспекторы СЭИ составили 289 протоколов на общую сумму 1 миллион 287 тысяч сомов.

Санитарные рейды продолжаются.

Санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ) на связи: 0 705 564 756.

Первомайский район: 0555 404 818;

Свердловский район: 0551 551 745;

Октябрьский район: 0 500 210 470;

Ленинский район: 0500 085 580.