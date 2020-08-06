В Кыргызстане 549 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 589 человек

В Кыргызстане на 6 августа зарегистрировано 549 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 162

Ош – 81

Чуйская область – 38

Ошская область - 71

Таласская область – 36

Нарынская область – 12

Иссык-Кульская область – 45

Джалал-Абадская область – 44

Баткенская область - 60.

Так, за весь период пандемии было зафиксировано 38 659 зараженных коронавирусом.

При этом за все время выздоровели 30 099 человек. Выписались за сутки 589 пациентов.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Бишкек – 104

Ош – 55

Чуйская область – 84

Ошская область – 98

Таласская область – 15

Нарынская область – 27

Иссык-Кульская область – 76

Джалал-Абадская область – 68

Баткенская область – 62.