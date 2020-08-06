В Кыргызстане 549 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 589 человек

В Кыргызстане на 6 августа зарегистрировано 549 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 162
Ош – 81
Чуйская область – 38
Ошская область - 71
Таласская область – 36
Нарынская область – 12
Иссык-Кульская область – 45
Джалал-Абадская область – 44
Баткенская область - 60.
Так, за весь период пандемии было зафиксировано 38 659 зараженных коронавирусом.
При этом за все время выздоровели 30 099 человек. Выписались за сутки 589 пациентов.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Бишкек – 104
Ош – 55
Чуйская область – 84
Ошская область – 98
Таласская область – 15
Нарынская область – 27
Иссык-Кульская область – 76
Джалал-Абадская область – 68
Баткенская область – 62.