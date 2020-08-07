Год со дня штурма в Кой-Таше. СДПК Атамбаева высказала свою версию событий

Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева в годовщину штурма его резиденции в Кой-Таше высказали свою версию тех событий.

Под обращением в качестве членов СДПК подписались Фарид Ниязов, Равшан Джеенбеков, Мээрбек Мискенбаев, Канат Сагымбаев, Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, Кундуз Жолдубаева, Фархат Баабиев, Рыспек Карыпбек уулу, Канат Осмоналиев. Юридически они больше не имеют отношения к СДПК, так как партия сменила лидера и политсовет.

Сторонники Алмазбека Атамбаева уверены, что действия властей, а именно организация штурма особняка экс-президента, спровоцировали беспорядки и гибель спецназовца Усенбека Ниязбекова.

- Расстреляв 7 августа 2019 г. силами спецназа ГКНБ безоружных граждан, которые находились на территории дома экс-президента, власть спровоцировала массовое скопление рассерженных незаконными действиями земляков Алмазбека Атамбаева. Но ГКНБ продолжил провоцировать людей на жесткие ответные действия. И вместо того, чтобы после провала своей боевой операции (как это принято в практике спецназа во всем мире) дать приказ спецназу "Альфа" покинуть объект, глава ГКНБ Орозбек Опумбаев заставил бойцов оставаться в доме Алмазбека Атамбаева и отстреливаться, в том числе боевым огнестрельным оружием. То есть власть бросила бойцов в опасности ради того, чтобы и дальше провоцировать и без того возмущенных земляков экс-президента на ответные силовые действия, - считают авторы заявления.

При этом они называют власть преступной и трусливой, подозревая ее в подтасовке доказательств и искажении фактов. Свою роль в тех событиях они описывают как миссию по спасению бойцов ГКНБ.

- Глава ГКНБ оставил спецназ "Альфа" на растерзание толпы, а спасли их бойцов никто иной, как сторонники Алмазбек Атамбаева. Организовали медицинскую помощь, сбор и укрытие в безопасном месте утерянного оружия и боеприпасов. Учитывая крайне возмущенное состояние собравшихся несколько тысяч людей, вывести из дома в ту ночь, удалось только раненных спецназовцев. К сожалению, один из отправленных в больницу скончался во время проведения медицинской операции. (Усенбек Ниязбеков погиб в результате огнестрельного ранения – VB.KG). Утром 8 августа, когда напряжение спало, появилась возможность вывезти оставшихся 6 спецназовцев и собранного оружия и боеприпасов. Однако, руководство ГКНБ намеренно не стало этого делать. Несмотря на обращения депутата Жогорку Кенеша Асель Кодурановой и начальника охраны экс-президента Каната Сагымбаева. Когда стало понятно, что глава ГКНБ цинично и бездушно оставляет и 6 бойцов спецназа и собранное оружие в качестве мотива для объявления их заложниками, сторонники Алмазбека Атамбаева сами организовали вывоз 6 бойцов спецназа "Альфа". Впоследствии и оружие с боеприпасами были также в целости и сохранности переданы заместителю министра внутренних дел Курсану Асанову, - написали сторонники экс-президента.

Они в очередной раз подчеркнули, что судебный процесс по кой-ташским событиям необоснованно засекречен и намекнули, что нынешний президент Сооронбай Жээнбеков тоже может предстать перед судом после окончания его срока.

- После ухода Сооронбая Жээнбекова должно быть по-другому. Нарушения его режима необходимо расследовать с участием гражданского общества объективно и беспристрастно, - отметили в своем обращении сторонники экс-президента.

Напомним, 7 августа спецназ ГКНБ начал операцию, в ходе которой Алмазбека Атамбаева должны были доставить на допрос по делу об освобождении Азиза Батукаева. Бывший президент игнорировал повестки, заявляя, что пользуется абсолютной неприкосновенностью и не может быть допрошен. Когда во двор дома ворвались бойцы "Альфа", там находились десятки его сторонников и местных жителей. Они находились там постоянно в течение нескольких недель, запасаясь камнями для отражения возможной атаки силовиков, там же был организован лагерь и полевая кухня. Таким образом спецназовцы встретили сопротивление местных жителей, некоторые из них пострадали от резиновых пуль. Тем временем Алмазбек Атамбаев успел скрыться в своем доме и забаррикадироваться. Силовики продолжили штурм, но операция не увенчалась успехом. Командир операции Усенбек Ниязбеков был убит, еще несколько бойцов получили ранения и были захвачены в заложники. Между тем на улице продолжилось столкновение между людьми и сотрудниками милиции, которые пришли на помощь.

Операция завершилась на следующий день. Резиденция Алмазбека Атамбаева была окружена, и он добровольно сдался властям. Замминистра внутренних дел Курсан Асанов первым вошел в жилище экс-президента. Позже его уволили с должности, обвинив, что в момент задержания он помог Атамбаеву скрыть доказательства.

В настоящее время все, кто подписал заявление являются обвиняемыми по кой-ташским событиям. Им вменяют в вину ряд тяжелых обвинений: организация массовых беспорядков, убийство, захват заложников и так далее.