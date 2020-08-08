Минздрав КР: Врача и ее сына с COVID-19 перевели из коридора в палату

Минздрав КР прокомментировал информацию о том, что 70-летняя врач в Чолпон-Ате лечится в коридоре больницы со своим сыном-инвалидом.

По данным руководства территориальной больницы Иссык-Кульского района, 6 августа пациентка Л.В.А. поступила в больницу с диагнозом двухсторонняя пневмония средней степени тяжести. У ее сына М.А. тоже определили правостороннюю пневмонию. ПЦР-тест на COVID-19 дал положительный результат, и они были госпитализированы в инфекционное отделение.

"Согласно клиническим данным, состояние их здоровья оценивается как средней тяжести, но они были госпитализированы в связи с отсутствием условий для лечения в домашних условиях. Пациенты не нуждаются в интенсивной терапии", - заявляют в больнице.

Отмечается, что в инфекционном отделении ТБ Иссык-Кульского района имеется 15 коек, в том числе 3 боксированные палаты. На момент поступления граждан Л.В.А. и М.А. проходили лечение 15 пациентов. У девяти из них был диагностирован COVID-19. Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

"Из-за нехватки коечных мест вышеуказанные пациенты были временно госпитализированы в коридоре красной зоны больницы, поскольку их состояние не требовало немедленной медицинской помощи и не было необходимости применения кислородного концентратора, другие же пациенты были подключены к кислородному аппарату. 7 августа, как только выписали двоих пациентов в связи с клиническим выздоровлением, пациентку Л.В.А. и ее сына перевели в палату", - сообщил заместитель главного врача больницы Талант Такенеев.