Спортсмен, выступавший за сборную КР, разыскивается за терроризм

В Ингушетии в ходе контртеррористической операции ликвидированы два боевика, готовившие теракты в республике. Первоначально российскими СМИ сообщалось, что один из них- 25-летний уроженец Ингушетии Муслим Евлоев, ранее выступавший за сборную Кыргызстана по борьбе.

Однако, как уточнили затем в ТАСС, данная информация не подтвердилась. Убит родственник Евлоева, а самому ему удалось сбежать.

По информации Национального антитеррористического комитета РФ, операция проводилась в Назрани и в селе Сагопша Малгобекского района. Боевики, согласно полученным сведениям, находились в частных домах. С тем, чтобы не допустить совершения террористических актов и для обеспечения безопасности граждан начальником республиканского Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима.

В ходе операции прилегающую к данным домам территорию оцепили. Боевикам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ те открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе короткой перестрелки двое сопротивлявшихся были нейтрализованы, еще один задержан. Режим контртеррористической операции действовал с вечера 6-го и до утра 7 августа.

"На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство…По имеющимся данным, бандиты, личность которых установлена, намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики. Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - сообщили в НАК РФ.

Муслим Евлоев начал выступать за сборную Кыргызстана по борьбе с 2015 года. За это время он выиграл Игры исламской солидарности в Баку и международный турнир "Яшор Догу". Кроме того, на его счету серебро на чемпионате Азии 2017 года в Индии. Евлоев также выиграл золотую медаль чемпионата Азии по борьбе в Бишкеке в 2018 году. Он выступал в состязаниях весовой категории до 74 кг и одержал четыре победы подряд.