Погода
$ 77.16 - 77.56
€ 90.55 - 91.97

"Скоро она будет проведена". Президент сообщил о скорой кадровой реформе

103  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В обществе говорят о необходимости сокращения количества госслужащих. Будут ли усилены требования по оптимизации государственной службы, рациональном и экономичном функционировании государственных структур? Такой вопрос Президенту Сооронбаю Жээнбекову журналисты задали в интервью "Биринчи радио".

Глава государства ответил, что все в этом убедились во время пандемии.

- Весь мир столкнулся с этим явлением. Стало очевидно, что и частный сектор, и бизнес-сообщество, и государственные органы могут и должны изменить свою деятельность. У меня уже были на этот счет мысли, и в нынешней ситуации они укрепились. Это - веление времени. Это - необходимость. Разумеется, и наше государство пойдет на проведения подобных реформ. Об административно-территориальной реформе в стране было много разговоров. Скоро она будет проведена. Мы к этому готовы. По разным причинам эта реформа не проводилась. Но, после парламентских выборов мы приступим к этой реформе, - подчеркнул Жээнбеков.

Президент пообещал, что в результате этих преобразований будут ликвидированы много дублирующих друг друга госструктур, будут изменения и сокращения. Это поможет государственной системе работать более эффективно, сократить бюрократию и позволит быстрее решать проблемы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390822
Теги:
кадры, президент, реформы, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  