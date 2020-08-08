"Скоро она будет проведена". Президент сообщил о скорой кадровой реформе

В обществе говорят о необходимости сокращения количества госслужащих. Будут ли усилены требования по оптимизации государственной службы, рациональном и экономичном функционировании государственных структур? Такой вопрос Президенту Сооронбаю Жээнбекову журналисты задали в интервью "Биринчи радио".

Глава государства ответил, что все в этом убедились во время пандемии.

- Весь мир столкнулся с этим явлением. Стало очевидно, что и частный сектор, и бизнес-сообщество, и государственные органы могут и должны изменить свою деятельность. У меня уже были на этот счет мысли, и в нынешней ситуации они укрепились. Это - веление времени. Это - необходимость. Разумеется, и наше государство пойдет на проведения подобных реформ. Об административно-территориальной реформе в стране было много разговоров. Скоро она будет проведена. Мы к этому готовы. По разным причинам эта реформа не проводилась. Но, после парламентских выборов мы приступим к этой реформе, - подчеркнул Жээнбеков.

Президент пообещал, что в результате этих преобразований будут ликвидированы много дублирующих друг друга госструктур, будут изменения и сокращения. Это поможет государственной системе работать более эффективно, сократить бюрократию и позволит быстрее решать проблемы.