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Дело чемпиона Азии Муслима Евлоева. На месте преступления был его тезка

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- Екатерина Улитина
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Чемпион Азии по борьбе 25-летний Муслим Евлоев не был убит в ходе контртеррористической операции и не связан с какими-либо преступными группировками и формированиями. Об этом VB.KG сообщил тренер сборной Кыргызстана по борьбе Руслан Маджинов.

- Информация, которая прошла в СМИ касается не только Муслима Евлоева, но и всего кыргызского спорта. Это затрагивает наш имидж на международной арене. Информация об убийстве Муслима Евлоева и его участие в каких-либо преступных группировках – недостоверная, - заявил Руслан Маджинов.

Он отметил, что информация не соответствующая действительности, могла попасть в СМИ из-за того, что во время проведения контртеррористической операции на месте присутствовал дальний родственник спортсмена и его полный тезка – Муслим Евлоев.

- Всех родственников вызвали на допрос в ФСБ в качестве свидетелей, в том числе Муслима Евлоева. Идут следственные действия, но сейчас важно сказать, что Евлоев не имеет никакого отношения к той спецоперации, - заключил Руслан Маджинов.

Напомним, российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что по предварительным данным вскрытия, в ходе спецоперации в Ингушетии был убит чемпион Азии Муслим Евлоев, который выступал под флагом Кыргызстана. Позже СМИ сообщили, что спортсмен жив, но присутствовал на месте проведения операции и сумел сбежать.


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URL: https://www.vb.kg/390850
Теги:
борьба, спорт, терроризм, Кыргызстан
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