Религиозные сообщества в КР не остались в стороне от борьбы с COVID-19

Международная организация International Alert в партнерстве с Государственной Комиссией по Делам Религий (ГКДР) КР презентовали новый проект "Реагирование на COVID-19 с участием религиозного сообщества", финансируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничесства.

В рамках проекта состоялся Круглый стол, на котором директор Государственной Комиссии по Делам Религий в КР Заирбек Эргешов пояснил, что сейчас все конфессии проводят большую волонтерскую работу по предоставлению гуманитарной помощи, предоставляют свои помещения под обсервации.

- Поэтому необходимо обсудить участие религиозного и гражданского сообщества в работе по подготовке и смягчению следующей волны пандемии COVID-19" сказаз Заирбек Эргешов.

В свою очередь представитель International Alert в Кыргызстане Шакират Токтосунова заверила, что они готовы поддержать это направление работы по смягчению удара КОВИД:

- Межконфессиональная экспертно-консультативная рабочая группа International Alert при поддержке ГКДР будет работать над вопросами, связанными с кризисом, вызванным с вызовами пандемии COVID-19, в том числе и по распространению достоверной информации среди религиозных сообществ и консолидации всего сообщества страны по реагированию на эти вызовы. Это поможет внести вклад в развитие основ социального партнерства между государственными, светскими и религиозными организациями, основанного на взаимном доверии и уважении", - отметила она.

Также в рамках проекта в Бишкеке состоялся первый онлайн-семинар "Роль религиозных сообществ в борьбе с пандемией COVID-19 в Кыргызстане", организованный международной организациейInternationalAlert в партнерстве с Государственной комиссией по делам религий КР (ГКДР) и при участии представителей ГКДР, Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) , Русской Православной Церкви, Альянса Кыргызских Церквей, Общины Бахаи и Буддистской общины "Чамсен".

Религиозные лидеры рассказали о своей работе в период пандемии и трудностях, а также волонтерской работе в ответ на вызовы, связанные с пандемией, с которыми пришлось столкнуться религиозному сообществу в целом.

Как отмечает заведующая аналитическим отделом Госкомиссии по делам религий (ГКДР) Гульназ Исаева, "Есть очень много вопросов по работе с религиозными сообществами, которые нужно обсудить, и выработать рекомендации для государственных органов, а также для самих же религиозных организаций".

"Духовное Управление Мусульман Кыргызстана проводит разъяснительную работу по предотвращению распространения коронавируса не только через телевидение, но и посредством других каналов передачи информации, в том числе с использованием новых информационных технологий по всем регионам страны. Также благодаря пожертвованиям членов религиозной общины была оказана гуманитарная и лекарственная помощь на более чем 30 млн сом", - рассказал Замир Ракиев, заместитель муфтия КР. Кроме того, он призвал слушателей не распространять какую-либо непроверенную информацию, а сплотиться вместе для борьбы с пандемией.

Представитель Русской православной церкви Протоиерей Алексей Сыромятников рассказал, что со стороны православных верующих поначалу было небольшое недопонимание, так как чрезвычайное положение и закрытие храмов пришлось на разгар Великого Поста, Пасху – где особенное место занимает богослужение.

"Наш Владыка Даниил выкладывал видеообращения к верующим с объяснениями, - да, это тяжело молиться и находиться в домах, так как открытое богослужение – центр жизни христиан. Нужно отметить, что сейчас очень много дезинформации, распространения ложных материалов в интернет-переписках и соцсетях, поэтому мы стараемся показать образец поведения и исполняли все санитарные рекомендации. Наш социальный отдел и молодежный отдел приняли активное участие: наши сестры выполнили евангельский завет – "Нет любви выше, чем положить жизнь за друзей своих", - рассказал он.

Монах буддистской общины Чамсен Алексей Шмыгля, отмечает, что их община небольшая и находится за городом, на свежем воздухе, поэтому особых проблем у них не было.

"Главное - надо было сохранять спокойствие и соблюдать дистанцию, регулярно проветривать помещение. Важно слушать профессиональных вирусологов и эпидемиологов, и продолжать уважать друг друга, помогать друг другу", - отметил он.

Рассказал о деятельности своей общины представитель Альянса протестантских Церквей Кыргызстана Рысбек Заидов.

"Мы собираем пожертвования и развозим еду для врачей и волонтеров в стационары и села, в церкви "Дом Господа" был открыт дневной стационар, который каждый день принимал по 40 человек, которые получали уколы и капельницы. Адресно мы помогли примерно 3-м тысячам человек. Также организовали в Токмоке проект "Бекер нан".

Пандемия у многих вызвала депрессию, поэтому мы запустили онлайн-встречи "Жашоо Деми" - "Дыхание жизни", где проводим анти-стресс тренинги, а также тренинги для восстановления после потери близкого человека. Почти все наши богослужения проходят онлайн, все наши братья и сестры научились использовать онлайн-инструменты. Мы рады, что наша община может помогать", - сказал он.

Эльвира Зейналова, представитель общины Бахаи, заметила, что все в Кыргызстане должны объединиться и помогать друг другу.

"Неважно, какой ты религии, если ты помогаешь – в твоей душе равновесие. Во время пандемии мы все тоже перешли в онлайн, поэтому очень важно фильтровать информацию. Ее очень много, и она зачастую противоречива, много теорий заговора – важно в это не верить, не бояться, но соблюдать все правила предосторожности. Мы проделали большую работу, и, помимо волонтреской помощи, помогали пожилым людям, которые до этого не умели пользоваться гаджетами, помогли им провести интернет, чтобы они не оставались в одиночестве", - сказала она.