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В Кыргызстане запущена единая информационная площадка для борьбы с COVID-19

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане в целях повышения информированности населения о текущей ситуации в борьбе с коронавирусом и получения полной официальной информации в поддержку работы Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом была запущена единая информационная площадка – https://covid.kg/, на которой представлена вся основная официальная информация о текущей ситуации с коронавирусом в Кыргызстане, отчеты государственных органов о поступившей помощи, мониторинг распределения поступившей финансовой помощи от граждан в Министерство здравоохранения и Министерство труда и социального развития. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Также на сайте пользователи смогут ознакомиться с разработанными цифровыми решениями, в частности единой координационной площадки волонтерской деятельности "BIRGE.PRO".

Онлайн ресурс разработан отечественными айти-специалистами по поручению Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом в целях повышения информированности населения. Ресурс интегрирован с базами данных ответственных органов и информация постоянно обновляется.

На данном сайте в удобном и понятном формате представлены следующие официальные сведения:

• Актуальная и официальная статистическая информация о выздоровевших и заболевших. На площадке выводится информация о ситуации с заболеваниями на текущий день – количество выздоровевших, случаи заражения и др. При этом на сайте представлена детальная информация в виде графиков и карты Кыргызстана с детальной разбивкой данных по дням, областям, районам и другим сведениям. Информация обновляется ежедневно.

• О развернутых стационарах. IT специалистами и сотрудниками Министерства здравоохранения разработана и запущена интерактивная карта стационаров и количества койко-мест. Единая информационная площадка COVID.KG интегрирована с интерактивной картой map.covid.kg и граждане также могут получить информацию об открытых стационарах и количестве койко-мест по всей республике. Цифровое решение позволяет на карте посмотреть информацию нахождении стационара и контактных данных. Дополнительно имеется возможность посмотреть сведения о количестве свободных койко-мест, количестве мед персонала, техническом оснащении того или иного стационара. Данная возможность пока реализована в г.Бишкек, Чуйской области, части Иссык-Кульской области, но работы по охвату всей республики продолжаются.

• О проводимых мероприятиях в рамках борьбы с пандемией, о последних официальных новостях. На сайте размещается официальная информация по всем проводимым мероприятиям в рамках борьбы с коронавирусом, все последние новости Республиканского штаба, государственных органов и партнеров.

• Список цифровых решений. На информационной площадке также представлен список цифровых решений с возможностью перехода на них, разработанных в рамках борьбы с коронавирусом, такие как – MED.TUNDUK (любые заявки медиков – о необходимых принадлежностях, трудности, и любой другой информации), BIRGE.PRO (координационная площадка волонтерской помощи), Заявки на продуктовую помощь, HI.DOCTOR).

Хотим обратить внимание на разработку, которая позволяет мониторить поступление и распределение финансовой помощи от граждан на специальный счет Министерства здравоохранения и Министерства труда и социального развития - www.help.covid.kg. Также посредством данного ресурсы можно сделать пожертвование посредством электронного кошелька либо интернет банкинга.

• Информация о волонтерской деятельности. В рамках партнерской работы с волонтерскими организациями запущен раздел "Волонтерская деятельность". В данном разделе партнерам государства – волонтерам предлагается разместить официальную информацию о себе (контакты и др.) со ссылками на их официальные страницы, а также новости о проводимой ими работе с размещением фото- и видео-материалов.

При этом стоит отметить разработку BIRGE.PRO – совместную разработку, которая является координационной площадкой для волонтерской помощи. На данной площадке имеется возможность внести информацию о необходимых потребностях нуждающимся лицам, а также указать чем волонтер может помочь. Также имеется возможность ознакомиться со списком и контактами волонтерских организаций.

• Отчеты о гум.помощи. В связи с актуальностью данного вопроса на официальной площадке также имеется раздел "ОТЧЕТЫ ПО ГУМ ПОМОЩИ". В данном разделе государственные органы размещают информацию и отчеты о получении и распределении гуманитарной помощи. В настоящее время на площадке размещены 3 отчета – Министерства здравоохранения, Министерства финансов и Министерства труда и социального развития. Данный раздел будет дополняться актуальной информацией по мере подготовки соответствующих отчетов государственных органов.

• Мировая статистика – на площадки представлены ссылки на самые авторитетные информационные площадки – Всемирная организация здравоохранения, Институт Джона Хопкинса. Также на сайте представлены отечественная разработка по статистике заболевания – virus.el.kg

• Рекомендации врачей

COVID.KG также предусматривает специальный раздел – рекомендации врачей. Это очень важно, т.к. в силу развития мессенджеров и социальных сетей люди могут поверить фейковым сообщениям и неправильным рекомендациям по лечению и восстановлению, чем навредить себе. На площадке представлены рекомендации, которые исходят от профессиональных врачей и специалистов. Также в данном разделе будут размещаться протоколы лечения, которые утверждены Министерством здравоохранения. Благодаря чему врачи в регионах посредством данного информационного сайта смогут получить официальный документ по протоколу лечения заболеваний и использовать в работе.

На площадке предусмотрена возможность обратной связи по любым вопросам. Достаточно лишь нажав кнопку "Свяжитесь с нами" заполнить соответствующую форму и сообщение автоматически будет доставлено.

Помимо этого, на площадке размещен специальный опросник, который позволит проанализировать качество предоставляемой информации и ее полноту, по итогам чего будут приниматься решения о повышении качества или доступности той или иной информации. Призываем каждого гражданина, пользователя посодействовать в повышении качества разрабатываемых информационных продуктов.

По мере разработки и внедрения новых информационных систем площадка COVID.KG будет дополняться новыми данными и ссылками для удобства граждан.

Ответственный за актуализацию сведений – Министерство здравоохранения КР, Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, Информационный штаб.


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URL: https://www.vb.kg/390864
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан, коронавирус
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