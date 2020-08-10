"Я не верю, что VII созыв будет лучше". Торобаев не хочет быть депутатом

Лидер фракции "Онугуу-Прогресс", депутат Бакыт Торобаев намерен отказаться от участия в предстоящих выборах. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, он не верит, что следующий созыв Жогорку Кенеша будет чем-то лучше предыдущего.

"В связи с нынешней ситуацией с пандемией я решил потратить деньги не на выборы, а на медицину, образование и развитие предпринимательства.

На этих выборах конкуренция будет не между партийными программами и идеями, а между количествами финансов. Личные интересы лживых политиков превалируют над интересами государства. Это не хорошая вещь. Я не верю, что VII созыв будет парламентом, который поменяется в лучшую сторону. Поэтому в ближайшие 5 лет, до следующих парламентских выборов, мы будем работать над тем, чтобы изменить мнение избирателей, их взгляды на государство. Поэтому я лично не буду участвовать на этих выборах. Не в моем характере обманывать народ и потом приходить в парламент", - написал Торобаев.