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"Я не верю, что VII созыв будет лучше". Торобаев не хочет быть депутатом

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- Бакыт Басарбек
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Лидер фракции "Онугуу-Прогресс", депутат Бакыт Торобаев намерен отказаться от участия в предстоящих выборах. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, он не верит, что следующий созыв Жогорку Кенеша будет чем-то лучше предыдущего.

"В связи с нынешней ситуацией с пандемией я решил потратить деньги не на выборы, а на медицину, образование и развитие предпринимательства.

На этих выборах конкуренция будет не между партийными программами и идеями, а между количествами финансов. Личные интересы лживых политиков превалируют над интересами государства. Это не хорошая вещь. Я не верю, что VII созыв будет парламентом, который поменяется в лучшую сторону. Поэтому в ближайшие 5 лет, до следующих парламентских выборов, мы будем работать над тем, чтобы изменить мнение избирателей, их взгляды на государство. Поэтому я лично не буду участвовать на этих выборах. Не в моем характере обманывать народ и потом приходить в парламент", - написал Торобаев.


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URL: https://www.vb.kg/390866
Теги:
Бакыт Торобаев, выборы, Кыргызстан
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