Что такое ИФА, для чего и кому нужно сдавать тест на антитела к COVID-19

В Кыргызстане с 21 июля всего 13 тысяч 888 человек прошли ИФА-тест, из них положительные результаты выявлены в 48,4%. Об этом на брифинге 12 августа сообщила начальник отдела Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения КР Динара Оторбаева.

Она рассказала что такое иммуноферментный анализ, кто и когда может его сдать.

По ее данным, иммунноферментный анализ крови определяет иммуноглобулины, которые вырабатываются как ответная реакция на внедрение чужеродных антигенов или вирусов в организм человека. Исследование представляет собой анализ крови на выявление иммуноглобулина классов IgM и IgG методом ИФА. Его результат позволяет определить наличие заболевания или факта перенесенной инфекции и наличие иммунитета у человека на SARS-COV-2.

"После попадания в организм человека вирусов иммунная система начинает вырабатывать специфические антитела – это иммуноглобулины IgM и IgG. Они имеют важный фактор защиты иммунной системы от инфекций. Выявление антител в крови свидетельствует о наличии заболевания или о перенесенной инфекции, иногда даже может показать стадию развития инфекции. Пройдя ИФА тест, человек может узнать свой статус", - сказала Оторбаева.

Так, иммуноглобулины класса класса М – это ранние антитела, которые начинают вырабатываться иммунной системой человека на инфекции SARS-COV-2, их уровень обычно начинает становиться доступным для лабораторных исследований не раннее 1-2 недель после появления симптомов болезни, этот класс иммуноглобулинов может выявляться в крови в течении 2 месяцев. Потом он исчезает и появляется иммуноглобулин G, он начинает вырабатываться в крови с 3 недели после контакта с вирусов, иногда раньше. Количество IgG увеличивается медленно и долго сохраняется в организме. IgG вырабатывается каждым человеком, перенесшим коронавирус.

Кому показан этот анализ?

"Тест предназначен для тех, кто считает, что находится в периоде заболевания и если болеет даже бессимптомным течением болезни, или кто перенес заболевание совсем недавно не более 2 месяцев назад", - информировала представитель Минздрава.

Что нужно сделать если обнаружен IgM?

"Необходимо сохранять изоляцию, вызвать на дом врача с места жительства для подтверждения диагноза. Если вы ранее не сдавали ПЦР-анализ можете пройти его чтобы подтвердить результаты анализов. Также нужно получить назначение на лечение и быть под наблюдением врача до полного выздоровления", - сообщила Оторбаева.

Что делать если обнаружен IgG?

"Этот результат говорит о том, что человек уже перенес коронавирус. Изоляция, повторное лечение не требуются. Однако, необходимо придерживаться всех мер предосторожности для предупреждения повторного заражения. Поскольку коронавирус еще полностью не изучен и нельзя достоверно говорить об отсутствии вероятности повторного заражения, рекомендуется придерживаться социального дистанцирования и индивидуальной защиты", - заключила она.

На сегодня в Кыргызстане 11 частных лабораторий проводят ИФА тесты.