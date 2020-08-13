Набор сотрудников в Патрульную милицию в городах Бишкек и Ош продолжается

Сегодня, 13 августа, состоится тестирование для 497 кандидатов в сотрудники Отдела патрульной службы милиции г. Ош. Об этом сообщает ГУОБДД МВД КР.

Отмечается, что набор в образуемую Патрульную милицию в городах Бишкек и Ош продолжается.

"Основная цель проводимых преобразований - это создание милиции, которой граждане доверяют и видят в ней надежного защитника и партнера. Другой важной целью является кардинальное снижение коррупционных проявлений среди сотрудников ГУОБДД и ППС", - отмечают в ведомстве.

10 августа в г. Бишкек завершился 5 тур отборочного конкурса (тестирование) Патрульной службы ГУВД г. Бишкек. По итогам тестирования 223 кандидата набрали проходимые баллы, чего нельзя сказать о 22-х кандидатах.

24 и 25 августа состоится сдача нормативов по физической подготовке. Тех, кто из пройдет, ждет собеседование комиссии по отбору кандидатов, которое намечено на 27 и 28 августа.

Наработанный в г. Бишкек опыт будет учитываться при создании патрульной милиции в других регионах страны.

С 5 июня объявлен открытый конкурс по набору сотрудников в Отдел патрульной службы милиции г. Ош. Так, в патрульную милицию г.Ош подали заявки 497 кандидатов, из которых 264 гражданские лица. Для кандидатов 13 августа состоится тестирование. А 18 и 19 августа состоится сдача нормативов по физической подготовке, прошедших ждет собеседование комиссии по отбору кандидатов, которое намечено на 20 и 21 августа.

Условия проведения конкурса одинаковы для всех участников. На первом этапе все конкурсанты пройдут тест на общую грамотность (проводится по системе ОРТ для выпускников средних школ) в Центре оценки в образовании и методов обучении (ЦООМО). Участники, набравшие необходимый пороговый балл, будут допущены к прохождению военно-врачебной комиссии и далее теста на физическую подготовку. Участники конкурса не соответствующие по состоянию здоровья и не сдавшие необходимые физические нормативы к дальнейшему участию в конкурсе не допускаются. Последним этапом конкурса будет собеседование с членами отборочной комиссии.

Кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор по городу Бишкек, будут направлены для прохождения 3-месячных обучающих курсов на базе Академии МВД КР, а по городу Ош будут направлены для прохождения 3-месячных обучающих курсов на базе Республиканского учебного центра МВД КР. По окончании обучения с курсантами, сдавшими выпускные экзамены, будут заключены контракты на прохождение службы в Управлении патрульной службы милиции (УПСМ) города Бишкек и Ош.