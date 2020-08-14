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Почему дети так легко поддаются соблазну наркотиков? Мнение специалиста

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- Нина Ничипорова
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Главный вопрос - почему наши дети так легко поддаются соблазну разных одурманивающих веществ и наркотиков? На него "Вечерка" попросила ответить нарколога Бегайым Орозову.

- На мой взгляд, потому что наши дети очень мало знают о вреде токсикомании и наркомании. Предупреждения о том, что токсикомании любого вида вызывает в организме подростков серьезные нарушения, что через год–два токсикоманы становятся слабоумными людьми, а употребление наркотиков вызывает необратимые изменения в коре головного мозга, болезнь и смерть, - сплошная абстракция. Это как надписи на пачках сигарет о вреде курения, даже с картинками, смотрят и курят. Взрослые–то не принимают абстракции как практическое руководство, а уж подростки - тем более. Кто же в возрасте 14–15 лет думает о смерти? Как он, такой единственный и неповторимый, вдруг заболеет и умрет?

Как правило, подростки начинают употреблять наркотики из–за психо–социальных причин - незрелости личности (любопытство, скука, одиночество, желание получить новые острые ощущения, желание проявить свое "Я", выйти из– под опеки родителей, неблагоприятный моральный климат в семье, нежелание отстать от сверстников, стремление упростить общение и выделиться среди других, избавиться от комплексов и пр.).

Чтобы профилактика наркозависимости была эффективной, нельзя использовать в ходе нее методы запугивания. Эта тактика, как правило, приводит к получению обратного эффекта. Пытаясь вызвать у детей негативное отношение к алкоголю, наркотикам, взрослые склонны преувеличивать некоторые данные. В последующем, узнав об обмане, ребенок начинает думать, что все им услышанное было ложью. Из–за этого страх к наркотикам может смениться желанием попробовать их. Даже однократная ложь ведет к нарушению доверия.

Проявите внимание к ребенку. Подростки очень ранимы, отношения и общение должны быть корректными. Категорически нельзя впадать в истерику, кричать, проявлять агрессию, психологическое давление - уважайте своего ребенка. Поинтересуйтесь, чем сейчас он живет, с кем дружит, чем увлекается, что его тревожит и беспокоит. И не запрещайте! Если начать резко запрещать все, чем живет и интересуется подросток, то это еще больше подорвет доверительные отношения, заставит его говорить неправду или вообще ничего не говорить.

Поэтому в этом возрасте очень важно выстроить с сыном или дочерью доверительные отношения. Если ребенок не раскрывает свою душу, то не надо "брать крепость штурмом", а, наоборот, важно быть просто внимательным и добрым по отношению к нему. Постараться вовлечь его во взрослую жизнь с помощью демонстрации ее здоровых составляющих - совместный отдых, рыбалка, спортзал, покупки вещей, чтобы он почувствовал себя полноценным членом семьи, с мнением которого считаются.

Есть хорошие книги - исповеди людей, которым удалось неимоверными усилиями вернуться к нормальный мир. Есть смысл предложить своим чадам прочитать какую–то из них. И он ее обязательно прочитает, потому что это ему интересно, в его среде говорят о наркотиках, даже если не употребляют их. Можете потом сами поговорить о впечатлениях после прочитанного. Важно, чтобы ребенок понял, что увлечение наркотиками - не прогулка в сад; захочу - войду, захочу - выйду. Калитка для начинающих употреблять наркотики в этом саду в одну сторону, и она быстро захлопывается.

Говорят, что для подростка характерен так называемый закон дозы. Что это значит?

- Важно знать, что "кайф" возникает из–за того, что наркотики стимулируют мозг на выработку нейромедиаторов удовольствия. Непривычный организм реагирует особенно бурно, из–за чего возникает желание пробовать наркотики снова. Систематическое "подстегивание" приводит к истощению секреторных отделов мозга, для достижения положительного эффекта требуется все больше наркотиков. Поэтому для наркомании характерен закон дозы: человек постепенно увеличивает дозу препарата и переходит с "легких" на более "тяжелые" наркотики.

После приема запрещенных веществ у человека возникает чувство эйфории, он расслабляется. Ему становится весело и легко, все комплексы исчезают. Мысли о собственной несостоятельности остаются в прошлом. Именно из–за наслаждения, получения чувства "непередаваемого рая" люди становятся наркоманами и токсикоманами.


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URL: https://www.vb.kg/391003
Теги:
дети, наркотики
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