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В подготовку к выборам в Жогорку Кенеш включаются кыргызстанцы в РФ

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- Евгений Денисенко
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Подготовке к выборам в Жогорку Кенеш, назначенным на 4 октября 2020 года, была посвящена встреча сотрудников посольства КР в РФ с представителями кыргызской диаспоры. Собеседниками дипломатов, как рассказали в дипмиссии, стали более сорока диаспоральных активистов и блогеров.

Открывая диалог, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов сообщил, что на территории России согласно решению Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана образовано одиннадцать избирательных участков. В том числе, два – при самом посольстве в Москве, а также участки при генеральных консульствах КР в городах Екатеринбург и Новосибирск, при канцеляриях посольства в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске, Иркутске, Якутске, Сургуте и Южно-Сахалинск.

Активистов диаспоры призвали активизировать участие в информировании соотечественников, находящихся в РФ, об их избирательных правах и выполнении всех необходимых процедур, предусмотренных законодательством КР. В том числе, проверить свои личные данные в предварительном списке избирателей, размещенном на сайте ЦИК КР www.tizme.gov.kg, пройти в случае необходимости биометрическую регистрацию и встать на консульский учет в посольстве КР в РФ. Последнее, как подчеркнуто, можно сделать как при личном обращении, так и дистанционно.

Свои соображения по поводу совершенствования процедур голосования, в особенности для граждан, находящихся за рубежом, озвусили и сами участники встречи. Предложено, в частности, внедрить механизм электронной постановки на консульский учет посредством программ для смартфонов, изменить нормы избирательного законодательства, с тем, чтобы можно было открывать избирательные участки вне территории посольства и госорганов КР за рубежом, создать программу электронного он-лайн голосования. Также гости дипмиссии высказались за необходимость изучения новый опыт России, наработанного в ходе недавнего голосования по поправкам в Конституцию РФ и позволяющего проводить его в течение нескольких дней, за внедрения соответствующей нормы и в законодательство Кыргызстана.

Собеседники договорились о тесном сотрудничестве в ходе подготовки к выборам в Жогорку Кенеш. В помощь посольству и другим дипучреждениям КР в РФ к информационно - разъяснительной работе среди соотечественников подключатся волонтеры из числа представителей диаспоры на местах.


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URL: https://www.vb.kg/391023
Теги:
посольство
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