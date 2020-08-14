New York Times: Посол США обратился к властям КР и РУз по делу Абдуллаева

Американской издание The New York Times опубликовало статью об узбекском журналисте и блогере Бобомуроде Абдуллаеве, задержанного в Бишкеке по просьбе властей Узбекистана.

Издание цитирует высказывание посла США в Ташкенте Даниэля Розенблюма в Твиттере, где он обратился к властям Кыргызстана и Узбекистана и выразил "глубокую обеспокоенность" делом журналиста.

"Правительства как Кыргызстана, так и Узбекистана должны уважать свободу передвижения г-на Абдуллаева и позволить ему уехать из Кыргызской Республики в выбранный им пункт назначения", - написал Розенблюм.

Напомним, ГКНБ задержал Бобомурода Абдуллаева в Бишкеке по запросу властей Узбекистана. По данным отечественных СМИ, на родине журналиста подозревают в совершении преступлений по двум статьям уголовного кодекса. Якобы он вел анонимную страницу в facebook, где критиковал власти Узбекистана. Сам журналист опровергал эту информацию в своем видеоблоге.