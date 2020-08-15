Блогер снял ролик,в котором сравнил девушек в мини-юбках с проститутками

Пользователи социальных сетей возмутились из-за ролика , в котором он сравнивает девушек в коротких юбках с проститутками.

Ролик был размещен на аккаунте в Инстаграм резидента "Тамашоу" и инста-блогера Беки, на который подписаны почти 200 тысяч человек. По сюжету ролика он подходит к девушке, которая стоит на остановке и спрашивает у нее который час "канча саат?". Когда девушка отвечает, главный герой уточняет, что хотел узнать, сколько стоит час ее времени. Возмущенная девушка говорит, что позовет милицию, но молодой человек отвечает, что милиции здесь нет, и просит обратить внимание, что у милиции есть форма, чтобы все понимали кто перед ними. По ее внешнему виду, он посчитал, что перед ним девушка легкого поведения.

Многим пользователям ролик не понравился. Они посчитали его оскорбительным и дискриминирующим права женщин. После волны критики блогер даже закрыл на время аккаунт, но позже вновь сделал его доступным.

Он написал, что не понимает негативной реакции девушек, которые пишут оскорбительные комментарии под его постом.

- Это видео о тех, кто продает себя за деньги, - написал блогер.

Нашлось немало тех, кто поддержал молодого человека.

Отметим, видео было снято в Джалал-Абадской области, где в последнее время фиксируется все больше случаев семейного насилия.

Ранее, ролик с очень похожим сценарием сняли в Казахстане. Он вызвал крайне негативный отклик в обществе.