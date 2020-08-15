В ГТС ответили на обвинения экс-чиновника в создании серых схем на таможне

Государственная Таможенная служба (ГТС) ответила на обвинения бывшего заместителя министра экономики Эльдара Абакирова, которые в интервью изданию "Economist.kg" рассказал о коррупционных схемах, которые созданы и работают на таможне.

Таможенная служба назвала сведения Абакирова "несоответствующими действительности и необоснованными заявлениями".

"Таможенная служба еще в 2012 году осуществила полную автоматизацию таможенных процессов. С интеграцией страны в Союз и по сегодняшний день наряду с другими таможенными службами стран ЕАЭС проводятся мероприятия по доработке и модернизации информационной системы в соответствии с новыми требованиями и веяниями. Заявления Абакирова, что якобы в сговоре с бизнесом "одежда" на Торугарте оформляется как "бананы" однозначно свидетельствуют о том, что он совершенно некомпетентен и несведущ в технологии совершения таможенных операций", - говорится в сообщении ГТС.

Ведомство объясняет, что на пункте пропуска "Торугарт" выпуск товаров с уплатой платежей вообще не осуществляется. Кроме того, для прохождения груза не требуется даже физического присутствия импортера на пункте пропуска, поскольку все документы на Торугарте оформляются в автоматическом порядке на основе данных предварительного информирования, которые передаются из любой точки страны в Торугарт через информационную систему таможенной службы в электронном виде.

"Таможенное оформление или как у нас привыкли говорить "растаможка" товаров, прибывших из Китая через Торугарт производится в Бишкеке в специально отведенных местах, которые называются "Место таможенного оформления", там же и производится уплата всех платежей", - пояснили в ГТС.

Также ведомство сообщает, что критично относится к заявлениям Абакирова о махинациях сотрудников таможенной службы с лесоматериалами из России и окорочками из Казахстана.

"Со вступлением в ЕАЭС, а именно с 12 августа 2015 года таможенный контроль на кыргызско-казахстанском участке границы был снят и товары, ввозимые из России, Казахстана и других стран членов ЕАЭС таможенному администрированию не подлежат.

Вызывает сожаление, что Абакиров занимавший ранее высокий пост в министерстве, определяющем налоговую и таможенную политику страны делает заявления, ставящие под сомнение его профессионализм и компетентность. Все его заявления нами расцениваются как популистические с целью предвыборного пиара", - говорится в сообщении Таможенной службы.

Ведомство отмечает, что в рамках модернизации воздушные, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска Кыргызстана на внешних границах ЕАЭС оснащены техническими средствами таможенного контроля.

Во всех пунктах пропуска установлены 534 видеокамеры, которые фиксируют все перемещениям товаров и транспортных средств. Система видеонаблюдения пунктов пропуска транслируется в режиме реального времени на официальном сайте Государственной таможенной службы в открытом доступе для всех граждан и видеокамеры подключены в систему Тундук.

Кроме этого полную картину в онлайн режиме могут видит любые лица. Данная инициатива была проделана в целях обеспечения прозрачности работы таможенной службы на пунктах пропуска. Отметим что, работа по оснащению онлайн видеокамерами на всех пунктах пропуска и в местах таможенного оформления завершена в марте 2019 года.