Погода
$ 77.70 - 78.10
€ 91.27 - 92.77

В ГТС ответили на обвинения экс-чиновника в создании серых схем на таможне

172  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная Таможенная служба (ГТС) ответила на обвинения бывшего заместителя министра экономики Эльдара Абакирова, которые в интервью изданию "Economist.kg" рассказал о коррупционных схемах, которые созданы и работают на таможне.

Таможенная служба назвала сведения Абакирова "несоответствующими действительности и необоснованными заявлениями".

"Таможенная служба еще в 2012 году осуществила полную автоматизацию таможенных процессов. С интеграцией страны в Союз и по сегодняшний день наряду с другими таможенными службами стран ЕАЭС проводятся мероприятия по доработке и модернизации информационной системы в соответствии с новыми требованиями и веяниями. Заявления Абакирова, что якобы в сговоре с бизнесом "одежда" на Торугарте оформляется как "бананы" однозначно свидетельствуют о том, что он совершенно некомпетентен и несведущ в технологии совершения таможенных операций", - говорится в сообщении ГТС.

Ведомство объясняет, что на пункте пропуска "Торугарт" выпуск товаров с уплатой платежей вообще не осуществляется. Кроме того, для прохождения груза не требуется даже физического присутствия импортера на пункте пропуска, поскольку все документы на Торугарте оформляются в автоматическом порядке на основе данных предварительного информирования, которые передаются из любой точки страны в Торугарт через информационную систему таможенной службы в электронном виде.

"Таможенное оформление или как у нас привыкли говорить "растаможка" товаров, прибывших из Китая через Торугарт производится в Бишкеке в специально отведенных местах, которые называются "Место таможенного оформления", там же и производится уплата всех платежей", - пояснили в ГТС.

Также ведомство сообщает, что критично относится к заявлениям Абакирова о махинациях сотрудников таможенной службы с лесоматериалами из России и окорочками из Казахстана.

"Со вступлением в ЕАЭС, а именно с 12 августа 2015 года таможенный контроль на кыргызско-казахстанском участке границы был снят и товары, ввозимые из России, Казахстана и других стран членов ЕАЭС таможенному администрированию не подлежат.

Вызывает сожаление, что Абакиров занимавший ранее высокий пост в министерстве, определяющем налоговую и таможенную политику страны делает заявления, ставящие под сомнение его профессионализм и компетентность. Все его заявления нами расцениваются как популистические с целью предвыборного пиара", - говорится в сообщении Таможенной службы.

Ведомство отмечает, что в рамках модернизации воздушные, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска Кыргызстана на внешних границах ЕАЭС оснащены техническими средствами таможенного контроля.

Во всех пунктах пропуска установлены 534 видеокамеры, которые фиксируют все перемещениям товаров и транспортных средств. Система видеонаблюдения пунктов пропуска транслируется в режиме реального времени на официальном сайте Государственной таможенной службы в открытом доступе для всех граждан и видеокамеры подключены в систему Тундук.

Кроме этого полную картину в онлайн режиме могут видит любые лица. Данная инициатива была проделана в целях обеспечения прозрачности работы таможенной службы на пунктах пропуска. Отметим что, работа по оснащению онлайн видеокамерами на всех пунктах пропуска и в местах таможенного оформления завершена в марте 2019 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391063
Теги:
граница, коррупция, Кыргызстан, таможня, ГТС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  