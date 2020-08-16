МВД РФ перекрыло канал вывода денег за рубеж, в том числе в Кыргызстан

В России выявлен и пресечен многомилллиардный канал вывода денег из страны, в том числе в Казахстан и Кыргызстан. О раскрытии преступной группы, которая занималась этим, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ. По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - цитирует ТАСС комментарий Ирины Волк.

По ее словам, подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Кыргызстана и Казахстана. "С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов")", - проинформировала Волк.

Она также отметила, что было проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов уголовного дела. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

"В настоящее время в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются", - заявила Ирина Волк.