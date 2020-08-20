Синий жилет и желтая повязка: в РК утвердили "правила" для СМИ на митингах

Министерство информации и общественного развития Казахстана опубликовало "правила деятельности журналиста, присутствующего на мирных собраниях" вслед за внесением спорных и раскритикованных правозащитниками изменений в законодательство о митингах, пишет "Азаттык" РК.

В утвержденных по согласованию с МВД и министерством национальной экономики правилах регламентирован не только порядок работы журналистов, но и их внешний вид. Так, в документе, подписанном министром Аидой Балаевой, прописаны формы отличительных знаков репортеров - жилета, нарукавной повязки, наклейки - вплоть до цвета, размера букв и шрифта в надписи: "Press". Журналист, как указано в правилах, "имеет при себе" служебное удостоверение и по крайней мере один отличительный знак (жилет, повязку или наклейку). Жилет должен быть ярко-синим с прошитыми светоотражающими полосками (казахстанские журналисты до этого ходили освещать митинги в ярко-зеленых или оранжевых жилетах, нарукавные повязки или наклейки не использовались).

Чтобы журналисты могли проводить интервью на месте и участвовать в брифингах, акимат, как гласят правила, должен организовать "оперативный пресс-центр" в случае, если число участников собрания превышает 200 человек либо если СМИ отправили в местный исполнительный орган официальный запрос с указанием количества журналистов не позднее чем за один рабочий день до дня проведения мирного собрания. "Оперативный пресс-центр", как говорится в правилах, будет ограничен лентой, но при этом должна быть обеспечена достаточная видимость для фото-, видеосъемки и получения интервью. В приказе есть пункт, согласно которому акимат обеспечивает участие своего представителя во время проведения мирного собрания "в целях сопровождения журналистов к оперативному пресс-центру, содействия журналистам в получении интервью, комментариев у организаторов и участников мирного собрания, разъяснения мер, направленных на обеспечение безопасности журналистов".

Правительственный закон о мирных собраниях, который прошел через парламент во время карантинных ограничений по коронавирусу, вступил в силу в начале июня. Подписавший документ президент Касым-Жомарт Токаев заявил тогда, что закон "обеспечивает" конституционное право граждан на мирные собрания.

Правозащитники критикуют этот закон, заявляя, что он противоречит международным стандартам и изобилует многочисленными ограничениями, а заявления властей о переходе к "уведомительному характеру" проведения митингов скорее декларация. По оценкам экспертов, изложенные в документе процедуры фактически требуют получать "разрешение" властей на всё, что связано с проведением собрания, а у акиматов остается множество оснований для отказов. Кроме того, новый закон существенно ужесточает наказание для участников и организаторов митингов, не согласованных властями.