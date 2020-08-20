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На сегодня в Кыргызстане от COVID-19 и пневмонии лечатся 5 736 человек

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- Оксана Гут
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На сегодня в Кыргызстане от COVID-19 и пневмонии лечатся 5 736 человек. Об этом стало известно на брифинге 20 августа заместителя министра здравоохранения КР Нурболота Усенбаева.

По его данным, амбулаторное лечение в домашних условиях получают 4427 человек, а в стационарах находятся 1309 пациентов.

Усенбаев призвал граждан продолжать соблюдать санитарные нормы и при симптомах вируса не затягивать с обращением в больницу.

"В больницах Ак-Суйского и Чаткальского районов среди пациентов с коронавирусом есть в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Все это результат самолечения. На сегодня в наших больницах достаточно мест, поэтому при первых симптомах болезни необходимо обращаться за помощью к медикам для квалифицированного лечения", - отметил замминистр.


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URL: https://www.vb.kg/391214
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (674 материалов)
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