Минздрав ошибся. В КР за сутки не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19

Минздрав КР ошибся. В Кыргызстане впервые за долгое время не зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19 и пневмонии.

"Произошла техническая ошибка. За последние сутки никто в стране не умер от коронавируса", - сообщили VB.KG в пресс-службе Минздрава КР.

85-летний мужчина, о котором говорил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге, скончался в Баткенской области 18 августа.

Таким образом, всего на 20 августа в Кыргызстане зафиксировано 1054 летальных исхода от коронавируса, а не 1055.