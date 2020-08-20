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Минздрав ошибся. В КР за сутки не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19

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- Оксана Гут
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Минздрав КР ошибся. В Кыргызстане впервые за долгое время не зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19 и пневмонии.

"Произошла техническая ошибка. За последние сутки никто в стране не умер от коронавируса", - сообщили VB.KG в пресс-службе Минздрава КР.

85-летний мужчина, о котором говорил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге, скончался в Баткенской области 18 августа.

Таким образом, всего на 20 августа в Кыргызстане зафиксировано 1054 летальных исхода от коронавируса, а не 1055.


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URL: https://www.vb.kg/391215
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (674 материалов)
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