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В Бишкеке сняты некоторые ограничения на работу транспорта и супермаркетов

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке с сегодняшнего дня изменен режим работы некоторых хозяйствующих субъектов и общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Теперь городской пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы, маршрутки) работает и в выходные, праздничные дни, режим работы сохранен с 7 до 11 утра и с 14 часов до 23 часов вечера. Но! Санитарный перерыв с 11 до 14 часов для мойки, чистки и дезинфекции транспорта.

Кафе и рестораны, а также другие точки общественного питания теперь работают с 7 утра до 24 часов вечера, при этом службам доставки еды и навынос при строгом соблюдении санитарных норм разрешается работать без ограничения во времени.

Торговые центры, дома, комплексы, сети магазинов, супермаркеты, работают так же ежедневно с 7 утра до 00 часов ночи.

Сняты временные ограничения на посещение парков, скверов, бульваров, площадей, а также разрешена деятельность точек проката велосипедов.

Напомним, что деятельность тойкана и увеселительных заведений (ночные клубы, бары, караоке-клубы, кальянные, кинотеатры, интернет-клубы, компьютерные заведения и другие); детские игровые площадки и развлекательные заведения все еще под запретом.

Вышеуказанные меры действуют до принятия особого распоряжения, то есть до улучшения эпидемиологической ситуации на территории города Бишкек, и обязательны для всех, независимо от форм собственности", - сообщает мэрия.


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URL: https://www.vb.kg/391219
Теги:
мэрия, Бишкек, карантин
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