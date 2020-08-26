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Пинал ногами, бил кулаком в лицо. В РУз задержан муж, зверски избивший жену

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- Виктория Гунгер
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В Самаркандской области Узбекистана мужчина жестоко избил свою 25-летнюю супругу. В настоящее время он задержан, пишут СМИ РУз.

На видео видно, как мужчина пинает жену ногами и бьет в лицо кулаком. Одна из женщин, судя по всему, мать изверга, пытается остановить издевательства.

- Очевидцы отмечают, что это не первое издевательство, которому подвергается несчастная девушка. По их словам, избиения происходят систематически, - говорится в сообщении.

Милиция уже задержала мужа-садиста и возбудила против него уголовное дело.

- Против мужчины который на видео жестоко избивал и пытал свою 25-летнюю жену. Он при каждой семейной ссоре пытал и зверски избивал молодую женщину, - отметили в ГУВД Самарканда.


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URL: https://www.vb.kg/391398
Теги:
гендер, избиение, уголовная ответственность, Узбекистан, Кыргызстан, ГУВД
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