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Депутат Жумалиев, компания "О" и деньги, выведенные в оффшор

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- Азиз Осмонов
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ОсОО "НУР Телеком" (Мобильный оператор О!) – крупнейший оператор сотовой связи Кыргызстана, который предоставляет услуги мобильной связи. Высокоскоростной широкополосный доступ к интернету от "О!" доступен свыше 97 процентам населения страны. Такая информация опубликована на сайте компании.

Бакиевский след и компании-призраки

В Кыргызстане компания начала работать еще во времена Бакиевых на базе инфраструктуры известного оператора сотовой связи - "Бител", часть которой перешла при Бакиевых к ООО "НУР Телеком". На тот момент владельцем компании являлся холдинг Visor Capital. Он принадлежал казахскому предпринимателю Айдану Карибжанову.

В 2016 году инвестор продает бизнес казахстанскому холдингу Tengri Partners (Tengri Capital). После чего, компания "НУР Телеком" проходит перерегистрацию в базе Минюста.

И вот здесь начинается интересное. Согласно базе юридических лиц, учредителями ОсОО "НУР Телеком" числится две компании: Central Asia Telecom B.V. и "АК Инвестмент".

Первая весьма неоднозначная и сомнительная. Согласно информации сайта Drimble.nl, компания находится в Нидерландах. Central Asia Telecom BV зарегистрирована или добавлена в Drimble 1 августа 2016 года с офисом в Гааге.

Причем, последние "публичные" новости о компании заканчиваются ровно четыре года назад.

Вторым учредителем "НУР Телеком" числится компания "АК Инвестмент". Согласно базе Минюста, в качестве учредителя в ней выступает Аман уулу Кенжебек, а директором значится Владислав Слепокуров. О последнем информации немного. Только, что он является Гендиректором "О", а также одним из шести учредителей ОсОО "ИД Коммерсант Азия".

"Оффшоренные деньги"

Более интересен в этом плане Аман уулу Кенжебек. Его резюме просто "ошеломляет". В прошлом году он вышел под домашний арест после 1 года и 7 месяцев заключения. И это при том, что приговорен Аман уулу был к 8 годам лишения свободы вместе с двумя "соратниками".

В январе 2012 года АКС ГКНБ сообщила о выявлении в компании ЗАО "Альфа Телеком" коррупционных схем, ущерб от которых составил более 142 млн сомов. В мае того же года пресс-служба ведомства сообщила о выводе еще 6 млн долларов из сотовой компании в оффшорные зоны.

Решением Первомайского суда гендиректор госкомпании Азамат Мурзалиев, его советник Алмазбек Абеков и глава фирмы ОсОО "Новострой Сервис" Аман уулу Кенжебек взяты под стражу и водворены в СИЗО ГКНБ. Всех троих обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями служащих коммерческих организаций.

Позже суд изменил меру пресечения на домашний арест Азамату Мурзалиеву (через 1 год и 4 месяца) и Аман уулу Кенжебеку (через 1 год и 7 месяцев). Отбывать наказание остался на тот момент лишь Абеков. А Генеральная прокуратура еще долго сотрудничала с судебными органами Княжества Лихтенштейн по конфискации и возврату преступных активов.

Интересно также, что в ходе следствия выяснилось, что в ОсОО "Новострой плюс", которой руководил на тот момент Аман уулу Кенжебек, из средств ЗАО "Альфа Телеком" с 6 апреля по 17 ноября 2011 года было профинансировано на строительство 66 млн 478 тысяч 126 сомов. Причем, следователи установили, что ряд поставок на строительство в адрес ЗАО "Альфа Телеком" были осуществлены по завышенным ценам.

Также на тот момент Аман уулу Кенжебек руководил совместно с родственницей жены Асель Токбаевой еще одной фирмой - ОсОО "NSI". И в нее из ЗАО "Альфа Телеком" "в период с 28 июня по 25 ноября 2011 года было перечислено 14 млн 553 тысячи 329 сом. За весь период в эти компании было перечислено средств на общую сумму 83 млн 297 тысяч 348 сомов".

Данная фирма в октябре прошлого года прошла перерегистрацию. В настоящий момент ее учредителем числится некий Нурлан Айдакеев. В принципе, кроме этого, другой информации о данном гражданине нет.

Помимо учредительства в "АК Инвестмен", Аман уулу, согласно базе Минюста, числится главой еще трех компаний КР: Общество с ограниченной ответственностью "NG - Service" ("Эн Джи- Сервис"), "Новострой-сервис" и ООО "ЭЛЕКТРОКОМ". Интересна в этом плане последняя. Согласно имеющейся информации, она занимается установкой электрического оборудования. Помимо Аман уулу, в директорах числится Джонг Хен Сок и действующий депутат ЖК ("Бир Бол") Кубанычбек Жумалиев.

Депутатский след или лобби?

Последний недавно был замешан в скандале с имуществом. По данным пресс-службы финпола, Генпрокуратура в июне нынешнего года зарегистрировала в ЕРПП дело по статьям "Незаконное обогащение" и "Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности" Уголовного кодекса.

Было установлено имущество депутата от фракции "Бир Бол" Кубанычбека Жумалиева, где он имеет долю в уставном капитале, и является учредителем и руководителем, а также было установлено "многочисленное имущество" его близких родственников, однако точная информация о нем не раскрывалась.

Несмотря на это, суд признал незаконными обыски и выемку в доме Жумалиева и вынес частное определение в отношении сотрудников ГСБЭП. Позже следователя ГСБЭП Наргизу Артышову, разрешившую проведение обыска, отстранили от дела. А сам парламентарий поклялся на Коране, что "не имеет отношения к коррупции".

Тем не менее ходят слухи, что Торговый центр ГОИН под вывеской "китайский", рынок "ТААТАН", теплицы по выращиванию цветов, ягод с восточной стороны улицы Чуй Бишкека, здание завода ЭВМ вдоль дороги в сторону микрорайона Тунгуч по улице Горького, телерадиокомпания "Манас жанырыгы" - личная собственность депутата. Правда, в базе Минюста информации о причастности народного избранника к этой собственности нет. Но этот факт также не доказывает обратное. Ведь хорошо известно, когда чиновники и депутаты оформляют свое имущество на родственников и друзей.

В свое время данный депутат ЖК был соавтором книг с Акаевым. По информации, общение продолжается и сейчас. И это тот самый депутат, который предлагал назвать альтернативную дорогу "Север-Юг" именем бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева.

Запомнился общественности Жумалиев еще и тем, что периодически подавал иски против СМИ и активистов за попытки разобраться в его имуществе.

Также стало известно, что Аман уулу Кенжебек и депутат Жумалиев неплохо знают друг друга. И даже основали единую фирму. Причем, со скандальным и неоднозначным прошлым Аман уулу Кенжебека, сотовый оператор получил доступ к электронным кошелькам граждан, абонентской базе и к цифровым частотам (Последнее в следующем расследовании редакции VB.KG).

И если выведенные в оффшоры миллионы фигурировали в государственной компании, что уж говорить, про частную фирму... Касается неоднозначная ситуация и Интернет-частот, где фигурируют миллионные суммы. Ведь сделать это проще, когда в друзьях депутаты ЖК.


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URL: https://www.vb.kg/391418
Теги:
Генеральная прокуратура, инвестиции, Казахстан, парламент, сотовый оператор, суд, АКС ГКНБ, Кубанычбек Жумалиев, Кыргызстан, Бир Бол, деньги, Жогорку Кенеш, сотовая связь, уголовное дело
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