Эмилбек Каптагаев представил Кыргызстан на дискуссионной площадке "Валдай"

Накануне, 26 августа, состоялась онлайн-конференция на тему "Возможности России и государств Центральной Азии в Афганистане". Организаторами выступили Институт стратегических и межрегиональных исследований Узбекистана и Международный дискуссионный клуб "Валдай", пишут СМИ РФ и РУз.

От Кыргызстана в нем принял участие директор Национального института стратегических исследований Кыргызстана Эмилбек Каптагаев.

Как отмечается, в работе онлайн-дискуссии приняли участие ведущие эксперты России и стран ЦА.

Экспертное сообщество стран ЦА было представлено ведущими аналитиками Казахстанского совета по международным отношениям, Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики, Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, Информационно-аналитического центра международных отношений и Университета мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана.

В ходе конференции состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективам развития ситуации в Афганистане, вопросам укрепления сотрудничества России и стран Центральной Азии в сфере обеспечения региональной безопасности, обсуждены процессы мирного восстановления Афганистана и интеграции страны в региональные торгово-экономические связи.

Серьёзным шагом вперёд в деле мирного инклюзивного переговорного процесса стало подписание мирного Соглашения между США и Движением "Талибан" в Дохе в феврале текущего года, которое предоставило исторический шанс положить конец 40-летней войне в Афганистане и еще раз подтвердило невозможность решить афганскую проблему военным путем.

Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий выразил видение процессов в Афганистане через призму интересов России и государств Центральной Азии.

- Если говорить о связанности в Евразии, роли трансформации Центральной Азии в "точку роста", очень важна хотя бы относительная стабильность в Афганистане, - отметил он.

Отмечена необходимость продолжения консолидированной международной и региональной поддержки Афганистану в восстановлении экономики этой страны, чтобы она могла прочно встать на рельсы мирного развития и в постконфликтный период.

- Именно укрепление транспортно-коммуникационного и торгово-экономического взаимодействия с Афганистаном может существенно усилить возможности для развития трансрегионального сотрудничества, создать благоприятные условия для запуска и реализации в этой стране совместных проектов в области энергетики, торговли, сельского хозяйства, образования, культуры. Совместные программы экономического развития Афганистана станут мощным драйвером укрепления взаимосвязанности, устойчивого развития и совместного процветания в Евразии, могут служить фактором формирования консенсуса между заинтересованными сторонами о необходимости достижения долгосрочного мира в Афганистане, - подчеркнул участники мероприятия.