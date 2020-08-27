Президент подписал указ о награждении медиков за вклад в борьбу с COVID-19

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 августа, подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики" за самоотверженный и добросовестный труд, стойкость и терпение, преданность гражданскому долгу, профессионализм в деле спасения человеческих жизней, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

медалью "Данк":

Джаманова Султана Ырысбековича – начальника поликлиники Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, капитана медицинской службы;

Исаева Сапарбека Уркасымовича – клинического руководителя группы семейных врачей "Арал" центра семейной медицины Тюпского района Иссык-Кульской области;

Мазаитова Замирбека Нарзиевича – старшего пожарного-спасателя специализированной противопожарно-спасательной части № 13 управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по г. Ош, старшину;

Ниязбекова Суюнбека Ниязбековича – начальника Главного управления информационных технологий Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, полковника милиции;

Полотова Баатыра – старосту с. Октябрь Кара-Суйского района Ошской области;

Сиротину Ольгу Геннадьевну – врача-терапевта медицинского управления Министерства внутренних дел Кыргызской Республики;

Токторалиева Жоомарта Казакбаевича – начальника военно-медицинского управления Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики, подполковника медицинской службы;

Торогелдиеву Жылдызкан Калдаровну – врача станции скорой медицинской помощи г. Ош;

Чарабаеву Дамиру Алтынбековну – главного врача центра семейной медицины № 7 объединенного центра семейной медицины Первомайского района г. Бишкек;

присвоить почетное звание "Заслуженный врач Кыргызской Республики":

Абдылдаевой Айнуре Барыктабасовне – заместителю директора по лечебной работе объединенного центра семейной медицины Свердловского района г. Бишкек;

Джапаровой Динаре Дюшекеевне – заведующей терапевтическим отделением центра общеврачебной практики Джети-Огузского района Иссык-Кульской области;

Долотовой Токтобубу Джоломановне – заведующей отделением пульмонологии клинической больницы № 6 г. Бишкек;

Ибраевой Сырге Карыпбековне – заведующей терапевтическим и неврологическим отделением клинической больницы г. Балыкчи Иссык-Кульской области;

Курманбекову Болотбеку Каныбековичу – врачу анестезиологу-реаниматологу центра общеврачебной практики Манасского района Таласской области;

Кутмановой Айнуре Зарылбековне – заведующей кафедрой инфекционных болезней Международной высшей школы медицины;

Мааданбековой Гүлжан Билаловне – клиническому руководителю группы семейных врачей № 4 Нарынского областного центра семейной медицины;

Маасаидовой Акылай Юлдошовне – заведующей отделением пульмонологии Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Марковской Лене Владимировне – заведующей инфекционным отделением объединенной территориальной больницы Жайылского района Чуйской области;

Мундусбаевой Тамаре Смагуловне – заведующей инфекционным отделением центра общеврачебной практики Панфиловского района Чуйской области;

Пахман Валентине Григорьевне – начальнику Республиканского патологоанатомического бюро при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Раевой Катче Акимовне – врачу-инфекционисту территориальной больницы Ноокенского района Джалал-Абадской области;

Сагымбаевой Суусар Акимовне – заместителю директора по охране материнства и детства центра семейной медицины № 1 г.Ош;

Сатыбековой Саламат Султанкуловне – заведующей отделением реанимации территориальной больницы Ат-Башинского района Нарынской области;

Сооронбаеву Талантбеку Маратбековичу – заведующему отделением пульмонологии и аллергологии с блоком интенсивной терапии Национального центра кардиологии и терапии им. академика М. Миррахимова;

Тилешовой Таалайбү Дайыровне – заведующей инфекционным отделением центра общеврачебной практики Тогуз-Тороусского района Джалал-Абадской области;

Узакбаевой Айнуре Зарылбековне – заместителю главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы;

Хохловой Ирине Андреевне – заместителю директора по лечебной работе центра семейной медицины г. Кызыл-Кия Баткенской области;

Чолпонбаевой Гулзууре Назаркуловне – директору территориальной больницы Ак-Талинского района Нарынской области;

Чынгышовой Жамиле Амановне – заведующей кафедрой анестезиологии и реанимации Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева;

Шакеевой Анаре Мукашевне – главному врачу центра семейной медицины № 8 объединенного центра семейной медицины Свердловского района г. Бишкек;

наградить Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Абдуманова Пулата Асановича – директора центра общеврачебной практики с. Кулунду Лейлекского района Баткенской области;

Абдыкадырову Алимахан Зикирияевну – медицинскую сестру инфекционного отделения территориальной больницы Алайского района Ошской области;

Абдылдаева Болотбека Джаныбековича – заместителя директора по оперативной работе центра экстренной медицины г. Бишкек;

Абыкеева Эсентура Түгөлбаевича – телеоператора-монтажера первой категории телеканала "Ала-Тоо 24" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Азимову Айганыш Тентигеновну – клинического ординатора Национального центра кардиологии и терапии им. академика М. Миррахимова;

Акматова Нургазы Иматиллаевича – заместителя начальника муниципального территориального управления Манас-Ата мэрии г. Ош;

Алиева Мусабая Жумашовича – врача-хирурга отделения хирургии № 1 клинической больницы № 1 г. Бишкек;

Амирову Гулайим Туратовну – лаборанта-гистолога Ошского областного патологоанатомического бюро;

Асанова Жоомартбека Адыбековича – главного специалиста сектора социально-культурного развития мэрии г. Баткен Баткенской области;

Асанова Улукбека Намазбековича – заведующего сектором социального развития, образования и здравоохранения государственной администрации Аламудунского района Чуйской области;

Аширову Гулзат Алимжановну – заведующую отделом социального развития и мониторинга аппарата полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области;

Баиеву Канышай Кочкоровну – клинического руководителя группы семейных врачей № 5 Джалал-Абадского областного центра семейной медицины;

Байбосунову Бактыгүл Акимкановну – главного специалиста отдела по социальным вопросам государственной администрации Джети-Огузского района Иссык-Кульской области;

Бакирова Жолдошбека Усеевича – врача-уролога центра семейной медицины № 19 объединенного центра семейной медицины Октябрьского района г. Бишкек;

Бакирову Мырзаим Жаныбековну – врача-кардиолога отделения кардиологии железнодорожной больницы г. Бишкек;

Балбаева Бекжана Таштанбековича – клинического ординатора Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева;

Бейшекеева Алтынбека Алмамбетовича – младшего инспектора 2 взвода 3 роты полка Управления патрульной службы милиции по Главному управлению внутренних дел г. Бишкек Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, прапорщика милиции;

Бекбердиева Нурисбека Мадалбековича – милиционера отдельной роты (г. Джалал-Абад) № 3 батальона (г. Ош) полка специального назначения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, старшину милиции;

Бекбоева Данияра Тимуровича – третьего секретаря Посольства Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике;

Бектурова Майрамбека Насыпбековича – водителя муниципального предприятия "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" г. Бишкек;

Бектурову Нуржан Кумарбековну – заместителя директора центра семейной медицины Ысык-Атинского района Чуйской области;

Давлесова Нурбека Давлесовича – ассистента курса сердечно-сосудистой хирургии с курсом проктологии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова;

Дубанбекова Аманбека Дубанбековича – командира 2 отделения 2 взвода 1 роты батальона оперативного назначения войсковой части № 702 Военной службы внутренней безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, сержанта;

Жолдошева Сапарбека Абдумуталиповича – врача-хирурга Ошской межобластной детской клинической больницы;

Жолдошова Токтобека Жолдошовича – офицера технической части отряда технического обеспечения № 1 управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по г. Бишкек, рядового;

Жумабекову Нургул Жумабековну – обозревателя телеканала "Ала-Тоо 24" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Ибраева Акылбека Омукеевича – заместителя председателя Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики, полковника;

Иманкулова Жаныбека Калматовича – председателя Кара-Суйского айылного кенеша Ат-Башинского района Нарынской области;

Иметалиеву Ырыс Жакшылыковну – главного продюсера общества с ограниченной ответственностью "Медиахолдинг "Пирамида";

Исакова Кумарбека Саалайовича – заместителя директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

Исакову Ханипахон Юлдашбаевну – старшую медицинскую сестру центра семейной медицины Араванского района Ошской области;

Исупова Романа Вячеславовича – аспиранта Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина;

Кадыралиева Канатбека Кайыпбековича – командира войсковой части 44549 Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики, майора медицинской службы;

Калчакеева Элдена Муратовича – консультанта по созданию и наладке горячей линии 118 по самодиагностике коронавирусной инфекции;

Кармышакову Чолпон Амановну – директора дирекции "Новости" Государственной телерадиокомпании "ЭлТР";

Кебекбаеву Нурайым Тууганбековну – заведующую лабораторией вирусологии и редких инфекций Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;

Келдибаева Женишбека Бекмаматовича – врача анестезиолога-реаниматолога отделения анестезии и реаниматологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии при мэрии г. Бишкек;

Керималы кызы Майрамкан – главного врача клинического родильного дома № 2 г. Бишкек;

Керимбаеву Айнагуль Тургунбековну – заведующую отделением кардиологии Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения;

Култаеву Айгул Нурмаматовну – врача-лаборанта центра семейной медицины № 13 объединенного центра семейной медицины Ленинского района г. Бишкек;

Курманкулова Арстанбека Шергазиевича – командира войсковой части 34594 Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики, полковника медицинской службы;

Максутову Бүсайру Абдикаримовну – фельдшера медицинского пункта войсковой части 2024 Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, прапорщика;

Мамытова Абдрахмана Нуркамиловича – врача-хирурга медицинской службы Управления внутренних дел по г. Ош и Ошской области;

Маратова Аската Маратовича – старшего пожарного-спасателя противопожарно-спасательной части № 19 отдела чрезвычайных ситуаций по г. Балыкчи управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по Иссык-Кульской области, старшего сержанта;

Молдоматову Айчурөк Тагаевну – помощника врача-эпидемиолога центра общеврачебной практики с. Папан Кара-Суйского района Ошской области;

Насирова Эдуарда Кашкаевича – советника Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации;

Нишанова Жанарбека Бекташевича – начальника команды противопожарно-спасательной части № 20 отдела чрезвычайных ситуаций по г. Джалал-Абад управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по Джалал-Абадской области, прапорщика;

Өзүбекова Жүзүра Жылкычиевича – ответственного секретаря Осмонкуловского айыл окмоту Таласского района Таласской области;

Пахридинову Гүлназ Максатжановну – клинического ординатора Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева;

Рысалиева Жаныбека Бийбосуновича старшего пожарного-спасателя противопожарно-спасательной части № 23 отдела чрезвычайных ситуаций по Сокулукскому району управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по Чуйской области, старшего сержанта;

Стамбекова Султана Амангельдиевича – врача-онколога отделения предопухолевых заболеваний Национального центра онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Сулайманкулова Жумамидина Канатбековича – заместителя генерального директора Государственной телерадиокомпании "ЭлТР";

Тойчиева Аскарали Туманбаевича – начальника караула противопожарно-спасательной части № 104 села Кок-Джар отдела чрезвычайных ситуаций по Ноокатскому району управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по Ошской области;

Тойчиеву Хуршидахон Киргизовну – заведующую инфекционным отделением центра общеврачебной практики с. Уч-Коргон Кадамжайского района Баткенской области;

Токтосунову Жылдыз Картаңбаевну – заместителя директора по лечебной работе центра общеврачебной практики Бакай-Атинского района Таласской области;

Трембач Анну Анатольевну – ведущего специалиста отдела пищевой безопасности центра ветеринарной диагностики и экспертизы по Южному региону Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

Тютина Данила Александровича – клинического ординатора Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева;

Уметалиеву Джанылбубу Давлеткуловну – заместителя директора Таласского областного центра семейной медицины;

Шаршембиеву Каныкей Аалыевну – специального корреспондента закрытого акционерного общества "Пятый канал";

Эраалыеву Элнуру Эраалыевну – клинического ординатора Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева.

Президент КР С.Ш. Жээнбеков