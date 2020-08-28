Подготовка к ОЗП: Боронов раскритиковал работу госорганов по импорту угля

Бесперебойное снабжение населения, в том числе социальных и других объектов, электроэнергией и теплом, является приоритетным направлением в работе правительства КР. Об этом премьер-министр Кубатбек Боронов сказал в ходе ознакомления с подготовкой к отопительному-зимнему периоду ТЭЦ г. Бишкек.

По информации ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", для прохождения осенне-зимнего периода Бишкекской ТЭЦ необходимо 1 миллион 110 тысяч тонн угля, из которых 760 тысяч тонн – это уголь отечественного производства, а 350 тысяч - завозной. В настоящее время поставка Кара-Кечинского угля на ТЭЦ г. Бишкек идет по плану.

Глава правительства раскритиковал работу отраслевых государственных органов по импорту угля.

"Тендеры на закупку угля, работа по составлению договоров должны были начаться в марте-апреле текущего года. Мы должны быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам, и в оперативном порядке решать их. Руководители энергетических объектов несут ответственность за обеспечение теплом жителей города Бишкека в осенне-зимний период", - передает слова Боронова пресс-служба кабмина.

Премьер-министр также ознакомился с угольным складом Бишкекской ТЭЦ, диспетчерской и ходом планового ремонта.

Как стало известно, ремонт котлов и турбогенераторов проводится своевременно.

"Особое внимание следует уделять не только срокам проведения ремонта, но и качеству выполнения работ. Принимая во внимание тот факт, что в зимний период энергетическая система находится под сильной нагрузкой, все работы следует проводить с учетом необходимости стабильного и бесперебойного обеспечения предприятий и населения электричеством и теплом", - сказал глава правительства.

Премьер-министр дал ряд поручений по качественной подготовке к предстоящему отопительному сезону и бесперебойной подаче электроэнергии и тепла на промышленные объекты.