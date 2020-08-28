В октагон вызываются. О сестрах Шевченко и Физиеве

Определены соперницы для кыргызстанских бойцов по смешанным единоборствам Антонины и Валентины Шевченко.

Впервые на одном и том же турнире сестры выступят 21 ноября (место проведения пока определяется).

Против Антонины Шевченко (весовая категория 56,7 килограмма) в октагон выйдет представительница Бразилии Ариана Липски. У этой спортсменки отличный послужной список. Она победила в 13 боях и лишь в пяти потерпела поражение. В недавнем поединке Ариана сумела взять верх над своей соотечественницей Луаной Каролиной.

А вот достижения Тони в ММА (смешанные боевые искусства - ММА, Mixed Martial Arts) пока не очень впечатляющие. Она выходила на турниры по смешанным единоборствам всего лишь несколько раз. На ее счету и победы, и поражения. Например, она уступила знаменитой американке Кэтлин Чукагян. Но зато Чукагян потерпела поражение от сестры Антонины - Валентины. Судя по всему, спор между сестрами Шевченко и Чукагян еще будет продолжен.

А пока беспокойные букмекеры уже начали принимать ставки на поединок Антонины с Арианой Липски. Увы, большинство прогнозов не в пользу нашей спортсменки. Но, как известно, подобная шумиха лишь прибавляет сил кыргызстанкам.

Валентина в этот же вечер сразится с еще одной бразильянкой - Дженнифер Майей. У этой файтерши в активе 18 побед, 6 поражений и одна ничья. Она считается одной из сильнейших спортсменок в весовой категории до 56,7 килограмма. Джениффер выработала отличную ударную технику. Как говорится, девушка с характером. Неоднократно становилась победительницей в проигрышных боях. А у Валентины, напомним, другая статистика, более приятная. Наша спортсменка победила в 19 боях и только в трех проиграла. Но что самое примечательное, в бою против Дженнифер Майи Шевченко в четвертый раз будет защищать титул чемпионки UFC (Ultimate Fighting Championship - абсолютный бойцовский чемпионат). Таких достижений добивались немногие борцы.

Есть еще одна приятная новость - о кыргызстанском бойце ММА UFC Рафаэле Физиеве.

Недавно он подписал контракт со своими промоутерами на проведение четырех боев на очень выгодных для него условиях. Представители самой сильной в смешанных единоборствах лиге поняли, что Физиев - перспективный боец, может достичь в ММА больших побед, а потому не пожалели средств для выплаты гонораров нашему спортсмену.

В UFC Физиев провел пока три поединка. В одном проиграл, в двух других победил. А это значит, он умеет делать выводы после неудач, наш гладиатор.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"