С начала лета нарушения саннорм нашли у 264 машин общественного транспорта

Специалисты управления городского транспорта (УГТ), троллейбусного управления (БТУ) и автобусного парка (МП "БПАТП") совместно с ЦГСЭН, патрульной милицией (УПСМ) и транспортной инспекцией при министерстве транспорта и дорог КР ежедневно проверяют салоны общественного транспорта на наличие санитайзеров, соблюдение санитарной чистоты и дистанции, в зависимости от количества сидячих мест, а также проводят разъяснительные беседы с водителями и пассажирами.

С начала ограничительных мер, с 1 июня по 24 августа санпроверку прошло 3 тысячи 461 транспортное средство, из них у 264 были выявлены нарушения санитарных норм, общая сумма штрафов составила 433 тысячи 500 сомов.

Напомним, что городской пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы, маршрутки) теперь работает и в выходные, праздничные дни, режим работы сохранен с 7 до 11 утра и с 14 часов до 23 часов вечера. С 11 до 14 часов - санитарный перерыв для мойки, чистки и дезинфекции транспорта.

Контакты для вопросов по работе общественного транспорта:

Управление городского транспорта (маршрутки): 0550143637;

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0553 022 753, 0772 173 743 WhatsApp;

Бишкекское троллейбусное управление: 0700411905;

Тулпар: 582000, почта: feedback@tulpar-card.kg