Погода
$ 78.45 - 78.75
€ 91.42 - 92.75

С начала лета нарушения саннорм нашли у 264 машин общественного транспорта

88  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Специалисты управления городского транспорта (УГТ), троллейбусного управления (БТУ) и автобусного парка (МП "БПАТП") совместно с ЦГСЭН, патрульной милицией (УПСМ) и транспортной инспекцией при министерстве транспорта и дорог КР ежедневно проверяют салоны общественного транспорта на наличие санитайзеров, соблюдение санитарной чистоты и дистанции, в зависимости от количества сидячих мест, а также проводят разъяснительные беседы с водителями и пассажирами.

С начала ограничительных мер, с 1 июня по 24 августа санпроверку прошло 3 тысячи 461 транспортное средство, из них у 264 были выявлены нарушения санитарных норм, общая сумма штрафов составила 433 тысячи 500 сомов.

Напомним, что городской пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы, маршрутки) теперь работает и в выходные, праздничные дни, режим работы сохранен с 7 до 11 утра и с 14 часов до 23 часов вечера. С 11 до 14 часов - санитарный перерыв для мойки, чистки и дезинфекции транспорта.

Контакты для вопросов по работе общественного транспорта:

Управление городского транспорта (маршрутки): 0550143637;

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0553 022 753, 0772 173 743 WhatsApp;

Бишкекское троллейбусное управление: 0700411905;

Тулпар: 582000, почта: feedback@tulpar-card.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391495
Теги:
мэрия, штраф, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  