Жестокое избиение в Джале. Суд вынес приговор в отношении братьев

Ленинский районный суд Бишкека 27 августа вынес приговор в отношении Жаныбека Бапышева и Калысбека Сеитбекова. Об этом редакции VB.KG сообщили в суде.

Судом они были признаны виновными по статье ст. 39-130 ("Покушение на убийство") УК и приговорены к следующим срокам: Жаныбек Бапышев получил 10 лет лишения свободы, Калысбек Сеитбеков 11 лет.

Напомним, ранее на камеры видеонаблюдения попали кадры жестокого избиения двух мужчин. Побоище происходило днем рядом с супермаркетом в микрорайоне Джал в Бишкеке. После экзекуции пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, а драчунам помогли скрыться сотрудники правопорядка. По версии следствия, их брат, сотрудник органов внутренних дел, воспользовался служебным положением и попросил милиционеров Ленинского района столицы замять дело. История привлекла внимание общественности, милиционеров уволили, и завели против них уголовное дело, а подозреваемые в избиении добровольно явились в милицию.