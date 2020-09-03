Выборы-2020. Прокуроры начали мониторинг публикаций в СМИ и Интернете

Образован Штаб Генеральной прокуратуры по подготовке органов прокуратуры к предстоящим выборам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующее распоряжением подписал Генпрокурор КР Откурбек Джамшитов в целях обеспечения законности в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша КР, во исполнение указа президента КР "О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" от 2 июля 2020 года УП №139.

Вместе с этим, аналогичные штабы созданы в подчиненных территориальных прокуратурах.

"Кроме этого проводятся ряд других организационных мер по усилению надзора за соблюдением требований Конституции и законов Кыргызской Республики в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, о чем также даны соответствующие указания областным, городским и районным прокурорам", - говорится в сообщении.

В настоящее время, прокурорами обеспечивается мониторинг сообщений и публикаций в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, а также рассмотрение поступающих жалоб и обращений в соответствии с требованиями законодательства.

Для справки:

Согласно ч.4 ст.43 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами избирательного законодательства, а также рассматривают заявления (жалобы) на их действия, за которые предусматривается ответственность в соответствии с законодательством КР.