В Кыргызстане 99 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 279 человек

В Кыргызстане на 3 сентября зарегистрировано 99 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 17
Ош – 2
Чуйская область – 3
Ошская область - 11
Таласская область - 6
Нарынская область – 4
Иссык-Кульская область – 16
Джалал-Абадская область – 20
Баткенская область - 20.
За весь период зафиксировано 44 135 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 39 174 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 279 человек:
Бишкек – 134
Ош – 8
Чуйская область – 13
Ошская область – 14
Талаская область – 11
Нарынская область – 4
Иссык-Кульская область – 29
Джалал-Абадская область – 24
Баткенская область – 42.