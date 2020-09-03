В Кыргызстане 99 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 279 человек

В Кыргызстане на 3 сентября зарегистрировано 99 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 17

Ош – 2

Чуйская область – 3

Ошская область - 11

Таласская область - 6

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 16

Джалал-Абадская область – 20

Баткенская область - 20.

За весь период зафиксировано 44 135 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 39 174 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 279 человек:

Бишкек – 134

Ош – 8

Чуйская область – 13

Ошская область – 14

Талаская область – 11

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 29

Джалал-Абадская область – 24

Баткенская область – 42.