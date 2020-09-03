Более 8 тысяч жителей села Алексеевка получили доступ к чистой воде

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 сентября, в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с ходом реализации проекта по обеспечению чистой питьевой водой жителей села Алексеевка Жайылского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заместитель директора Государственного агентства водных ресурсов Сайпидин Момунов сообщил, что в связи с устареванием системы питьевого водоснабжения в селе Алексеевка, на большей части села на протяжении многих лет были проблемы с доступом к чистой воде.

В этих целях в рамках проекта устойчивого развития сельского водоснабжения по линии АРИС были восстановлены колодцы, произведена реконструкция скважин и насосных установок, завершено строительство систем водоснабжения.

На сегодняшний день все строительные работы завершены и более 8 тысяч жителей села Алексеевка получили доступ к чистой питьевой воде.

В беседе с местными жителями Сооронбай Жээнбеков выразил удовлетворение реализацией данного проекта, напомнив, что обеспечение населения всех регионов страны чистой водой является одним из основных направлений его президентской деятельности.

Глава государства отметил, что это также является ключевой составляющей государственной политики по развитию регионов.

Президент призвал местные власти и соответствующие органы продолжить активное взаимодействие с международными партнерами по развитию в данном направлении, а также уделять особое внимание качеству строительных работ.

Напомним, что проект устойчивого развития сельского водоснабжения реализуется по линии АРИС совместно со Всемирным банком и нацелен на реабилитацию систем водоснабжения и улучшение санитарии населенных пунктов страны.

Всего АРИС совместно с международными партнерами по развитию намерен реализовать проекты по обеспечению населения чистой водой в 208 селах и 2 городах страны до 2024 года.

Как ранее отмечал Президент Сооронбай Жээнбеков, до 2024 года во всех регионах страны будет решен вопрос обеспечения населения чистой водой - доступ к чистой питьевой воде получат 822 сел страны. Финансирование проекта на сумму 33 млрд сомов будет осуществляться на грантовой основе и долгосрочные кредитные средства.

За последние два года доступ к чистой воде обеспечен в 122 селах страны.