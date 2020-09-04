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В Кыргызстане 92 новых случая COVID-19, выздоровели за сутки 252 человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 4 сентября зарегистрировано 92 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 17

Ош – 2

Чуйская область – 3

Ошская область - 11

Таласская область - 6

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 16

Джалал-Абадская область – 20

Баткенская область - 20.

За все время пандемии было зафиксировано 44 135 зараженных коронавирусом. Всего выздоровели 39 426 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 252 человека:

Бишкек – 112

Ош – 6

Чуйская область – 10

Ошская область – 21

Талаская область – 6

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 27

Джалал-Абадская область – 38

Баткенская область – 26.


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URL: https://www.vb.kg/391671
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (719 материалов)
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