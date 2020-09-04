В Кыргызстане 92 новых случая COVID-19, выздоровели за сутки 252 человека

В Кыргызстане на 4 сентября зарегистрировано 92 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 17
Ош – 2
Чуйская область – 3
Ошская область - 11
Таласская область - 6
Нарынская область – 4
Иссык-Кульская область – 16
Джалал-Абадская область – 20
Баткенская область - 20.
За все время пандемии было зафиксировано 44 135 зараженных коронавирусом. Всего выздоровели 39 426 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 252 человека:
Бишкек – 112
Ош – 6
Чуйская область – 10
Ошская область – 21
Талаская область – 6
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 27
Джалал-Абадская область – 38
Баткенская область – 26.